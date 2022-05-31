FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transferde gaza bastı...
Belçika basını, sarı-lacivertli takımın KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.
Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transferde gaza bastı...
Belçika basını, sarı-lacivertli takımın KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.
30 Haziran'da boşa çıkacak olan 33 yaşındaki milli kalecinin Berke Özer'in yerine kadroya dahil edileceği ifade edildi.
Bolat, bu sezon KAA Gent formasıyla 25 maça çıktı.
Sinan kalesinde 26 gol gördü
Sinan Bolat, 8 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.
4 BÜYÜK DE İSTİYOR
Kanarya, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için de girişimleri ileri aşamaya taşıdı...
Yönetimin, 4 büyüğün de istediği 27 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlılara daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği ifade ediliyor.
Masadaki rakamın 5 milyon euro olduğu konuşuluyor.
Takasın da devreye alınabileceği öğrenildi.
Bardakçı savunmada oynamasına rağmen bu sezon takımına ligde 33 maçta 5 gol attı.
Ayrıca 3 asistlik skor katkısı sağladı ve lig 3.'lüğünde rol oynadı.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Abdülkerim Bardakçı (sağda) için F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, G.Saray, Trabzon ve Fransa'dan teklif var... En iyi kararı vereceğiz" dedi.