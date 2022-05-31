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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Fenerbahçe transfer haberleri: Ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de, gözler transfer operasyonuna çevrildi. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanarya iki yıldızın transferinde sona geldi. Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat transferlerini bitirmek üzere. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transferde gaza bastı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Belçika basını, sarı-lacivertli takımın KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

30 Haziran'da boşa çıkacak olan 33 yaşındaki milli kalecinin Berke Özer'in yerine kadroya dahil edileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Bolat, bu sezon KAA Gent formasıyla 25 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Sinan kalesinde 26 gol gördü

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Sinan Bolat, 8 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

4 BÜYÜK DE İSTİYOR

Kanarya, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için de girişimleri ileri aşamaya taşıdı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Yönetimin, 4 büyüğün de istediği 27 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlılara daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Masadaki rakamın 5 milyon euro olduğu konuşuluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Takasın da devreye alınabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Bardakçı savunmada oynamasına rağmen bu sezon takımına ligde 33 maçta 5 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Ayrıca 3 asistlik skor katkısı sağladı ve lig 3.'lüğünde rol oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Abdülkerim Bardakçı (sağda) için F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, G.Saray, Trabzon ve Fransa'dan teklif var... En iyi kararı vereceğiz" dedi.

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