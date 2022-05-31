FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat'ta sona geldi

Kanarya, Konyaspor 'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için de girişimleri ileri aşamaya taşıdı...

Yönetimin, 4 büyüğün de istediği 27 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlılara daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.