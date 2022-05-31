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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den flaş sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Mesut yaptığı açıklamada, " Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 21:44 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 21:51
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den flaş sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE MESUT'UN AÇIKLAMASI:

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla…

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