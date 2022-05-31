FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Organizasyona ön eleme turlarından başlayacak olan sarı-lacivertliler grup aşamasına kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bu arada Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün belli olması da an meselesi...
Bir süredir Jorge Jesus'la görüşen Kanarya, Portekizli teknik adama imzayı attıracak.
Öte yandan transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi beklenmeyen isimlerden olan Luiz Gustavo'nun adı Botafogo ile anılıyordu.
Ancak son gelen haberler transferin zora girdiği yönünde. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Botafogo'nun Fenerbahçe'nin ön liberosu Luiz Gustavo'yu istediği yönde haberler Brezilya basınında çıkmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre Gustavo'nun yıllık 3 milyon euro'ya yakın maaşının Brezilya kulübü temsilcileri tarafından çok bulunduğu ve transferin zora girdiği ifade edildi.
LUIZ GUSTAVO KİMDİR?
23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Clube de Regatas Brasil altyapısında başladı.
Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi önemli kulüplerde top koşturdu.
Brezilyalı yıldız, 2019 yılında ise Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Brezilya Milli Takımı formasını 40 kez giyen Gustavo, 2 de gol attı.
34 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...