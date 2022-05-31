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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Takımın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Botafogo'ya gideceği öne sürülmüştü. Transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 08:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Organizasyona ön eleme turlarından başlayacak olan sarı-lacivertliler grup aşamasına kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Bu arada Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün belli olması da an meselesi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Bir süredir Jorge Jesus'la görüşen Kanarya, Portekizli teknik adama imzayı attıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Öte yandan transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi beklenmeyen isimlerden olan Luiz Gustavo'nun adı Botafogo ile anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Ancak son gelen haberler transferin zora girdiği yönünde. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde Botafogo'nun Fenerbahçe'nin ön liberosu Luiz Gustavo'yu istediği yönde haberler Brezilya basınında çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Takvim'de yer alan habere göre Gustavo'nun yıllık 3 milyon euro'ya yakın maaşının Brezilya kulübü temsilcileri tarafından çok bulunduğu ve transferin zora girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

LUIZ GUSTAVO KİMDİR?

23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Profesyonel futbol kariyerine Clube de Regatas Brasil altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi önemli kulüplerde top koşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Brezilyalı yıldız, 2019 yılında ise Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

Brezilya Milli Takımı formasını 40 kez giyen Gustavo, 2 de gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Flaş gelişme

34 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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