Arda Güler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Erdoğan'a forma hediye etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katıldık. Kendisine Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11 başladığım maçın formasını hediye ettim.

Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."