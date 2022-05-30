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Ozan’a Şehir talip oldu

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Ozan Tufan'ın taliplileri her geçen gün artıyor. Karagümrük'ün ardından Başakşehir Kulübü de tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istediğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ozan’a Şehir talip oldu
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Ozan Tufan'ın taliplileri her geçen gün artıyor. Karagümrük'ün ardından Başakşehir Kulübü de tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istediğini Fenerbahçeli yetkililere iletti. Kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi tercih eden 27 yaşındaki futbolcu Kanarya'dan da bu iki tekliften birine olumlu yanıt vermesini istedi. Ozan geçen sezon tıpkı Mesut Özil gibi kadro dışı kalmıştı. Sezonun son bölümünde forma giymedi.
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