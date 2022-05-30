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Marcelo Fener'e geliyor

Real Madrid’e veda eden Brezilyalı sol bek, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro istedi. İspanyol medyasında da “Marcelo, Jesus’la birlikte F.Bahçe’ye gidecek” denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Marcelo Fener'e geliyor

Önceki gece Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırarak Real Madrid taraftarına veda eden Marcelo'nun F.Bahçe ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. 34 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sarılacivertli kulüpten yıllık 3 milyon euro ve imza parası istediği öğrenildi.

Tek pürüz ise Marcelo'nun ailesinin, çocukların eğitimi için İspanya'da kalmak istemesi. İspanyol medyasında ise Marcelo için "İnanabiliyor musunuz, Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Marcelo bir ay sonra Jorge Jesus'la birlikte F.Bahçe'nin başarısı için çalışacak" ifadesi kullanıldı.

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