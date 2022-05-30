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FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken takımın genç futbolcusu Burak Kapacak'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Bu arada takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde çok fazla süre alamayan Burak Kapacak için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Genç futbolcuya Süper Lig'den talip çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

İstanbul ekibinin, 2026'ya kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. 2018'de Bursaspor A takımına yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

2021 yazında da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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