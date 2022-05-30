FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi devrede!

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusuna da nokta koyulmak üzere...
💣JESUS'UN RÜYA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI! 📌
Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekizli hocaya imza attırıyor.
Bu arada takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde çok fazla süre alamayan Burak Kapacak için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Genç futbolcuya Süper Lig'den talip çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın peşine düştü.
İstanbul ekibinin, 2026'ya kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istediği öğrenildi.
Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.
BURAK KAPACAK KİMDİR?
8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. 2018'de Bursaspor A takımına yükseldi.
2021 yazında da Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sağ kanatta forma giyen 22 yaşındaki genç futbolcu, 1.80 boyunda...
Kapacak, Türkiye U21 Milli Takımı ile 2 karşılaşmada görev aldı.
Güncel piyasa değeri ise 1.1 milyon euro...