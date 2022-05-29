TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Teknik direktör sorununu Jorge Jesus'la çözen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor.
Kanarya transferde önceliğini son yılların kanayan yarası forvet hattına verecek.
Fenerbahçe, forvet transferinde artık hata yapmak istemiyor.
Teknik direktör sorununu Jorge Jesus'la çözen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor.
Kanarya transferde önceliğini son yılların kanayan yarası forvet hattına verecek.
Fenerbahçe, forvet transferinde artık hata yapmak istemiyor.
Bu sebeple 'marka' isimlere gidiyor.
Sarı-lacivertliler bu sezon öncesinde 2 golcü transferi yapmayı planlıyor.
Biri ülkemizde Trabzonspor ile gol kralı olan Alexander Sörloth olacak gibi duruyor.
RB Leipzig'e en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin verdiği öğrenildi.
Ali Koç'un 26 yaşındaki süper yıldız için bir hayli çaba gösterdiği kaydedildi.
Sörloth'un da Fenerbahçe'ye sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.
Sörloth, Kanarya'nın tek forvet transferi olmayacak.
Yeni teknik adam Jorge Jesus'un da başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede "Bir golcü de ben getireceğim" dediği öğrenildi.
SÖRLOTH'UN PERFORMANSI
Sörloth, bu sezon kiralık oynadığı Real Sociedad formasıyla 44 maça çıktı.
Norveçli futbolcu bu maçlarda 8 gol attı.
Sörloth ayrıca 1 de asist yaptı.
Yıldız oyuncunun Leipzig'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.