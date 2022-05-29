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TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Teknik direktörlük koltuğunu Jorge jesus'a emanet edecek olan Fenerbahçe'de gözler şimdi de transfere çevrildi. Son yıllarda yaşadığı gol sorununu bu sezon kökten çözmek isteyen sarı-lacivertliler, bu sebeple kaliteli isimlere öncelik veriyor. Kadrosuna en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında ilk sırada Alexander Sörloth yer alırken, yönetim transferi bitimek için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Teknik direktör sorununu Jorge Jesus'la çözen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Kanarya transferde önceliğini son yılların kanayan yarası forvet hattına verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, forvet transferinde artık hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Bu sebeple 'marka' isimlere gidiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler bu sezon öncesinde 2 golcü transferi yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Biri ülkemizde Trabzonspor ile gol kralı olan Alexander Sörloth olacak gibi duruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

RB Leipzig'e en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Ali Koç'un 26 yaşındaki süper yıldız için bir hayli çaba gösterdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Sörloth'un da Fenerbahçe'ye sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Sörloth, Kanarya'nın tek forvet transferi olmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

Yeni teknik adam Jorge Jesus'un da başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede "Bir golcü de ben getireceğim" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta mutlu son yakın! Fenerbahçe...

SÖRLOTH'UN PERFORMANSI

Sörloth, bu sezon kiralık oynadığı Real Sociedad formasıyla 44 maça çıktı.

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