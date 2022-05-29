Kartal için veda hazırlığı

Sezon devam ederken Vitor Pereira'dan takımı devralan İsmail Kartal, başarılı bir performans sergilemişti. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi yeniden birleştirmiş ve bu da saha sonuçlarına olumlu olarak yansımıştı. Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte Kanarya, Kartal'ı onurlandırıcak bir video ve metin hazırlayarak ona veda edecek.
Sezondevam ederken Vitor Pereira'dan takımı devralan İsmail Kartal, başarılı bir performans sergilemişti. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi yeniden birleştirmiş ve bu da saha sonuçlarına olumlu olarak yansımıştı. Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte Kanarya, Kartal'ı onurlandırıcak bir video ve metin hazırlayarak ona veda edecek.