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İlk hamle Carvalho olacak

Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte transfer harekatı resmen başlıyor. Betis’in ön liberosu ile temas kuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
İlk hamle Carvalho olacak
Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği bitti, gözler inşa edilecek süper kadroya çevrildi. Portekiz Gazetesi A Bola, Kanarya'nın ilk transferinin William Carvalho olacağını yazdı. Habere göre sarı-lacivertliler, Real Betis forması giyen 30 yaşındaki ön libero için harekat başlattı. Jesus, Carvalho transferine büyük önem veriyor. Tecrübeli futbolcu, takımın defans-hücum dengesi, pozisyon alma ve oyun kurulumunda kritik rol üstlenecek. Carvalho kariyerinde 380 maça çıktı. 20 gol attı, 27 asist yaptı.
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