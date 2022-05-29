İlk hamle Carvalho olacak

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği bitti, gözler inşa edilecek süper kadroya çevrildi. Portekiz Gazetesi A Bola, Kanarya'nın ilk transferinin William Carvalho olacağını yazdı. Habere göre sarı-lacivertliler, Real Betis forması giyen 30 yaşındaki ön libero için harekat başlattı. Jesus, Carvalho transferine büyük önem veriyor. Tecrübeli futbolcu, takımın defans-hücum dengesi, pozisyon alma ve oyun kurulumunda kritik rol üstlenecek. Carvalho kariyerinde 380 maça çıktı. 20 gol attı, 27 asist yaptı.