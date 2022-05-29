FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İspanyol devine veda etti.
Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İspanyol devine veda etti.
Tecrübeli oyuncu Liverpool ile oynanan final maçından sonra duygusal açıklamalarda bulundu.
Sambacı yıldız veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum.
Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.
Real Madrid ile 25 kupa kazanan sol kanat oyuncusu Marcelo, kariyerini Süper Lig'de sürdürebilir.
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a yakınlığıyla bilinen Portekizli gazeteci Irene Palma, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, "İnanabiliyor musunuz; az önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Marcelo, 2006 ve 2022 yılları arasında Real Madrid forması giydi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu geride kalan sezonda sadece 17 maçta forma giydi.
Gol atma başarısı gösteremezken 2 asiste imza attı.
TRABZONSPOR DA İSTİYOR
Sol bek arayışlarında olan Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için flaş transferlere imza atmak istiyor.
Bu doğrultuda Marcelo ile hem kadrosunu güçlendirmek hem de taraftarını mutlu etmek istiyor.
Brezilyalı yıldızın temsilcisi Trabzonspor'a sezon sonu için randevu vermişti.
MARCELO KİMDİR?
Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior'dır. Brezilyalı futbolcu 1988 yılında Rio de Janeiro'da doğmuştur.
Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. 2006 yılında Real Madrid'e transfer oldu. 2006'dan beri Brezilya millî takımında oynamaktadır.