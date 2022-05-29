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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci srıada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'u bekliyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler transferde de bombaları patlatmak üzere. Kanarya'nın uzun süreden beri gündeminde olan Marcelo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 18:32
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İspanyol devine veda etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Tecrübeli oyuncu Liverpool ile oynanan final maçından sonra duygusal açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Sambacı yıldız veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Real Madrid ile 25 kupa kazanan sol kanat oyuncusu Marcelo, kariyerini Süper Lig'de sürdürebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a yakınlığıyla bilinen Portekizli gazeteci Irene Palma, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, "İnanabiliyor musunuz; az önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

34 yaşındaki Marcelo, 2006 ve 2022 yılları arasında Real Madrid forması giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu geride kalan sezonda sadece 17 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Gol atma başarısı gösteremezken 2 asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Sol bek arayışlarında olan Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için flaş transferlere imza atmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Bu doğrultuda Marcelo ile hem kadrosunu güçlendirmek hem de taraftarını mutlu etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Brezilyalı yıldızın temsilcisi Trabzonspor'a sezon sonu için randevu vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

MARCELO KİMDİR?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior'dır. Brezilyalı futbolcu 1988 yılında Rio de Janeiro'da doğmuştur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Marcelo bombasını duyurdu! "1 ay sonra Jesus ile..."

Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. 2006 yılında Real Madrid'e transfer oldu. 2006'dan beri Brezilya millî takımında oynamaktadır.

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