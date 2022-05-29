Crespo kararı Jesus’a kaldı

Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden Miguel Crespo, oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Özellikle İspanya'dan güçlü teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu hakkındaki karar yeni teknik adam Jesus'a bırakıldı.
Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden Miguel Crespo, oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Özellikle İspanya'dan güçlü teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu hakkındaki karar yeni teknik adam Jesus'a bırakıldı. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşının kalıp kalmayacağı hakkında kararını yönetime bildirecek.