Haberler Fenerbahçe Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Son dakika spor haberi: Transferde önceliği santrfor mevkisine veren Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Nokta atışı bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Kanarya, ilk hedef olarak İtalyan golcü Andrea Belotti'yi belirledi. Kanarya'nın gözdesi konumunda bulunan 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin renklerine bağlamak için uğraş verdiği golcü oyuncunun kulübü Torino'dan resmi açıklama geldi. Çizme ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 09:53
BURAK ŞENTÜRK
Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Santrfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de operasyon hız kazandı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Geçtiğimiz sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, golcü transferinde hata yapmak istemiyor.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Takıma doğrudan katkı verecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya'da adaylar üzerine yoğunlaşıldı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

BELOTTI LİSTE BAŞI!
Hedefinde birçok golcü bulunan sarı-lacivertliler, Andrea Belotti'yi liste başına aldı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

İtalya Serie A takımlarından Torino'da uzun yıllardır forma giyen 28 yaşındaki oyuncu performansıyla kendini kanıtladı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

TORINO BAŞKANI KONUŞTU!
Torino Başkanı, Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Belotti'nin son durumu hakkında konuştu.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK!
Torino'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir hamle yapılmayacak.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Çizme ekibinden ayrılması kesinleşen golcü futbolcunun yeni adresi merak konusu oldu.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

İTALYAN GAZETECİ FENERBAHÇE'Yİ DUYURDU!
Ünlü gazeteci Rudy Galletti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Belotti'yi yakından takip ettiğini ifade etti.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Sarı-lacivertlilerin transferde istekli olduğu ancak yıldız ismin yüksek maaş beklentisi bulunduğunun altı çizildi.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Üst düzey bir kulüpte forma giymek isteyen Belotti'nin transferde kararını henüz vermediği belirtildi.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

BİRÇOK TALİBİ VAR!
İtalyan basınından Tuttosport, Napoli'nin Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında olduğunu iddia etti.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Belotti'yi radarında tutan Milan ve Fiorentina'nın da transfer savaşına girebileceği bildiriliyor.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Öte yandan Andrea Belotti için İspanyol, İngiliz ve Suudi Arabistan takımlarının da devrede olduğu öne sürüldü.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Bu sezon İtalya Serie A'da 22 maça çıkan Belotti, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

İtalya Milli Takımı'nda 42 maçta forma giyen yıldız santrfor, 12 gollük performans sergiledi.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Andrea Belotti'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Kariyerine İtalya'nın AlbinoLeffe takımında başlayan Belotti, 2013 yılında Palermo'ya kiralandı.

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

İtalyan oyuncunun performansından memnun kalan Palermo 5.50 milyon euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye Fernando transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...
Transferde dev çalım! G.Saray'ın gözdesi F.Bahçe yolunda
29 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye Fernando transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi... Fenerbahçe'ye Fernando transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi... 09:50
Vida'nın alternatifi bulundu! Beşiktaş'a sıcak bakıyor Vida'nın alternatifi bulundu! Beşiktaş'a sıcak bakıyor 09:38
İki isim seçimi bekliyor! Kalmak için... İki isim seçimi bekliyor! Kalmak için... 08:27
Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! 08:00
Altyapıda büyük panik Altyapıda büyük panik 06:48
Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! 00:59
Daha Eski
Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! 00:32
Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı 00:07
Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı 00:06
Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum 00:02
Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi... Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi... 00:01
Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:01