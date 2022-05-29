Başkan açıkladı! Fenerbahçe'yi heyecanlandıran Belotti sözleri

Santrfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de operasyon hız kazandı.
Santrfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de operasyon hız kazandı.
Geçtiğimiz sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, golcü transferinde hata yapmak istemiyor.
Takıma doğrudan katkı verecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya'da adaylar üzerine yoğunlaşıldı.
Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının sunduğu rapora göre hareket ediyor.
BELOTTI LİSTE BAŞI!
Hedefinde birçok golcü bulunan sarı-lacivertliler, Andrea Belotti'yi liste başına aldı.
İtalya Serie A takımlarından Torino'da uzun yıllardır forma giyen 28 yaşındaki oyuncu performansıyla kendini kanıtladı.
İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TORINO BAŞKANI KONUŞTU!
Torino Başkanı, Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Belotti'nin son durumu hakkında konuştu.
SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK!
Torino'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir hamle yapılmayacak.
Çizme ekibinden ayrılması kesinleşen golcü futbolcunun yeni adresi merak konusu oldu.
İTALYAN GAZETECİ FENERBAHÇE'Yİ DUYURDU!
Ünlü gazeteci Rudy Galletti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Belotti'yi yakından takip ettiğini ifade etti.
Sarı-lacivertlilerin transferde istekli olduğu ancak yıldız ismin yüksek maaş beklentisi bulunduğunun altı çizildi.
Üst düzey bir kulüpte forma giymek isteyen Belotti'nin transferde kararını henüz vermediği belirtildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR!
İtalyan basınından Tuttosport, Napoli'nin Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında olduğunu iddia etti.
Belotti'yi radarında tutan Milan ve Fiorentina'nın da transfer savaşına girebileceği bildiriliyor.
Öte yandan Andrea Belotti için İspanyol, İngiliz ve Suudi Arabistan takımlarının da devrede olduğu öne sürüldü.
Bu sezon İtalya Serie A'da 22 maça çıkan Belotti, 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
İtalya Milli Takımı'nda 42 maçta forma giyen yıldız santrfor, 12 gollük performans sergiledi.
Andrea Belotti'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine İtalya'nın AlbinoLeffe takımında başlayan Belotti, 2013 yılında Palermo'ya kiralandı.
İtalyan oyuncunun performansından memnun kalan Palermo 5.50 milyon euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirdi.
Andrea Belotti yükselen grafiğini sürdürdü ve 2015 yılında 8.40 milyon euro bonservisle Torino'nun yolunu tuttu.