Mert Hakan’dan bir tık üstünler!

MertHakan Yandaş'ın aday kadroya çağrılmaması büyük tepki çekmişti. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, konuya ilişkin soruya, "Salih, Orkun, Hakan ve Dorukhan. Şu anda bu 4 oyuncunun performansının Mert Hakan'ın bir tık üzerinde olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. Orta sahada alternatifin çok olduğunu vurgulayan Alman hoca, "İrfan Can, Emre Mor için milli takım kapısı açık kalacak. Mert Hakan için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Aralarında çok küçük farklar var ve biz bu farklara göre karar vermek durumunda oluyoruz" ifadelerini kullandı... Mert 7'si son 8 haftada olmak üzere bu sezon 9 asist gerçekleştirdi.