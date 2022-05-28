Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI! Geçen sezon takımda olan ve ilk etapta gözden çıkarılan isimler ise Filip Novak, Marcel Tisserand, Mergim Berisha ve Enner Valencia olarak gözüküyor.

Başta Kim Min-Jae ve Szalai olmak üzere birçok yabancı oyuncu transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yönetim gelecek tekliflere göre hareket edecek.