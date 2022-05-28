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Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Son dakika spor haberi: Kupasız geçen sezonun ardından gözünü gelecek seneye çeviren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için geri sayıma geçildi. Dünyaca ünlü hocanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor. Bir süredir sarı-lacivertli takımı yakından takip eden Portekizli çalıştırıcı, raporunu yönetime sunmuştu. Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek olan Jorge Jesus'u büyük bir tehlike bekliyor. Şampiyonluk hedefiyle başlanacak yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de transfer krizi yaşanıyor. Peki şimdi ne olacak? İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:09
Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Elemeleri bileti alan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için gün sayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da ses getirecek bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde ciddi bir transfer listesi sundu.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Bir süredir sarı-lacivertlileri yakından mercek altına alan deneyimli çalıştırıcı, istediği takviyeleri yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Öte yandan Jorge Jesus raporunda mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulması yönünde görüş bildirdi.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Portekizli hoca, takımın iskeletini koruyup yapılacak nokta atışı takviyelerle iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

FENERBAHÇE'DE YABANCI SORUNU!
Sarı-lacivertlilerde bu planlama yapılırken, yeni sezon öncesi takımı ciddi bir yabancı sorunu bekliyor.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLEŞME DETAYLARI!

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Kanarya'nın kiralıktan dönen futbolcularla birlikte mevcut durumda kadroda 16 yabancı oyuncusu bulunuyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Önümüzdeki sezon öncesi 12'ye düşecek olan yabancı sınırlaması sebebiyle ciddi bir sorun yaşanacak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ilk olarak kadrosundaki yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Ancak bu da sarı-lacivertlilere yetmeyecek. Yeni yabancı transferlere yer açabilmek için 12 kişilik sayıda azalma yaşanması gerekiyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Bu durum yeni sezon öncesi transferde yönetimin elini zorlaştıracak.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'de yabancı oyunculardan Jose Sosa'nın sözleşmesi sona erdi. Deneyimli oyuncu ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Başka takımlara kiralanan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer, Allahyar ve Samatta sezonun bitimiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Böylelikle kadrodaki yabancı sayısı 16'ya çıkıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık gönderilen bu 5 isim yeni sezonda da takımda düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Bu oyuncuların Fenerbahçe'den kazandıkları yüksek rakamlar ise diğer takımlara transferlerini zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Söz konusu oyuncuların ayrılığı durumunda sarı-lacivertlilerin kasasından ekstra bir ücret çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe yönetimi, kiralıktan dönen 5 ismin dışında başka yabancılarla da yollarını ayırmak zorunda.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!
Geçen sezon takımda olan ve ilk etapta gözden çıkarılan isimler ise Filip Novak, Marcel Tisserand, Mergim Berisha ve Enner Valencia olarak gözüküyor.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Sarı-lacivertlilerde kadronun önemli isimlerine de Avrupa ekipleri kanca attı.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Başta Kim Min-Jae ve Szalai olmak üzere birçok yabancı oyuncu transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yönetim gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA BULUNAN YABANCILAR

Attila Szalai

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Kim Min-Jae

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Marcel Tisserand

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Filip Novak

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Miguel Crespo

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Miha Zajc

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Diego Rossi

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Dimitrios Pelkas

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Mergim Berisha

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Enner Valencia

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Ally Samatta

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Max Meyer

Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Allahyar Sayyadmanesh

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