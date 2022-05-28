Fenerbahçe'de transfer krizi! Jorge Jesus'u bekleyen büyük tehlike

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Elemeleri bileti alan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir çaba harcıyor.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Elemeleri bileti alan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir çaba harcıyor.
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için gün sayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da ses getirecek bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde ciddi bir transfer listesi sundu.
Bir süredir sarı-lacivertlileri yakından mercek altına alan deneyimli çalıştırıcı, istediği takviyeleri yönetime bildirdi.
Öte yandan Jorge Jesus raporunda mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulması yönünde görüş bildirdi.
Portekizli hoca, takımın iskeletini koruyup yapılacak nokta atışı takviyelerle iddialı bir kadro kurmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE YABANCI SORUNU!
Sarı-lacivertlilerde bu planlama yapılırken, yeni sezon öncesi takımı ciddi bir yabancı sorunu bekliyor.
Kanarya'nın kiralıktan dönen futbolcularla birlikte mevcut durumda kadroda 16 yabancı oyuncusu bulunuyor.
Önümüzdeki sezon öncesi 12'ye düşecek olan yabancı sınırlaması sebebiyle ciddi bir sorun yaşanacak gibi gözüküyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ilk olarak kadrosundaki yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda.
Ancak bu da sarı-lacivertlilere yetmeyecek. Yeni yabancı transferlere yer açabilmek için 12 kişilik sayıda azalma yaşanması gerekiyor.
Bu durum yeni sezon öncesi transferde yönetimin elini zorlaştıracak.
Fenerbahçe'de yabancı oyunculardan Jose Sosa'nın sözleşmesi sona erdi. Deneyimli oyuncu ile yola devam edilmeyecek.
Başka takımlara kiralanan Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer, Allahyar ve Samatta sezonun bitimiyle Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Böylelikle kadrodaki yabancı sayısı 16'ya çıkıyor.
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık gönderilen bu 5 isim yeni sezonda da takımda düşünülmüyor.
Bu oyuncuların Fenerbahçe'den kazandıkları yüksek rakamlar ise diğer takımlara transferlerini zorlaştırıyor.
Söz konusu oyuncuların ayrılığı durumunda sarı-lacivertlilerin kasasından ekstra bir ücret çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, kiralıktan dönen 5 ismin dışında başka yabancılarla da yollarını ayırmak zorunda.
4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!
Geçen sezon takımda olan ve ilk etapta gözden çıkarılan isimler ise Filip Novak, Marcel Tisserand, Mergim Berisha ve Enner Valencia olarak gözüküyor.
Sarı-lacivertlilerde kadronun önemli isimlerine de Avrupa ekipleri kanca attı.
Başta Kim Min-Jae ve Szalai olmak üzere birçok yabancı oyuncu transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yönetim gelecek tekliflere göre hareket edecek.
Mauricio Lemos