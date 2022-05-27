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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşma sağladı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. İşte detaylar ve Jorge Jesus'un transferde istediği isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler Portekizli hoca ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik adamı birçok futboluyu da kadrosuna katmak istiyor.

İşte o isimler ve detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari, Bolivya'nın Bolivar takımından 22 yaşındaki sol bek Roberto Fernandez ve Paraguay'ın Olimpia takımında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Fernando Cardozo'nun adaylar arasında olduğu iddia ediliyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Arjantin basını, River Plate'in Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için de girişimlerin sürdüğünü bildirdi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Orta sahanın merkezinde ve 10 numara olarak görev yapabilen De La Cruz, 13 kez Uruguay Milli Takımı'nda yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

GENÇ VE YETENEKLİ
Adaylardan Pablo Solari, Libertadores Kupası'nda 4 maçta 1 gol 1 asist ile oynarken, Şili Ligi'nde de 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Solari üstün tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Kanarya'nın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok takımın olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Cardozo ise Libertadores Kupası'nda 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Sol bek Fernandez ise Bolivya Ligi'nde 11 maçta 3 gol+4 asistle oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Fernandez'e talip olan kulüpler arasında Tigres'in de yer aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

JOAO MARIO'YU DA İSTEDİ

Jorge Jesus'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sunduğu transfer listesinde Joao Mario'nun olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Tecrübeli teknik adamın, Benfica'nın başında yer aldığı geçtiğimiz sezon Joao Mario'yu Inter'den transfer ettirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Benfica'nın bedelsiz olarak transfer ettiği Joao Mario, Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

29 yaşındaki orta saha, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 73 maça çıktı. Joao Mario, Jorge Jesus'la birlikte görev aldığı süreçte 9 gol ve 18 asist üretti.

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