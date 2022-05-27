FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ve mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler Portekizli hoca ile anlaşma sağladı.
Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak.
Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni teknik adamı birçok futboluyu da kadrosuna katmak istiyor.
İşte o isimler ve detaylar...
Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari, Bolivya'nın Bolivar takımından 22 yaşındaki sol bek Roberto Fernandez ve Paraguay'ın Olimpia takımında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Fernando Cardozo'nun adaylar arasında olduğu iddia ediliyor...
Arjantin basını, River Plate'in Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için de girişimlerin sürdüğünü bildirdi...
Orta sahanın merkezinde ve 10 numara olarak görev yapabilen De La Cruz, 13 kez Uruguay Milli Takımı'nda yer aldı.
GENÇ VE YETENEKLİ
Adaylardan Pablo Solari, Libertadores Kupası'nda 4 maçta 1 gol 1 asist ile oynarken, Şili Ligi'nde de 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.
Solari üstün tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekiyor.
Kanarya'nın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok takımın olduğu belirtiliyor.
Cardozo ise Libertadores Kupası'nda 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı.
Sol bek Fernandez ise Bolivya Ligi'nde 11 maçta 3 gol+4 asistle oynuyor.
Fernandez'e talip olan kulüpler arasında Tigres'in de yer aldığı belirtiliyor.
JOAO MARIO'YU DA İSTEDİ
Jorge Jesus'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sunduğu transfer listesinde Joao Mario'nun olduğu belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın, Benfica'nın başında yer aldığı geçtiğimiz sezon Joao Mario'yu Inter'den transfer ettirdiği kaydedildi.
Benfica'nın bedelsiz olarak transfer ettiği Joao Mario, Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.
29 yaşındaki orta saha, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 73 maça çıktı. Joao Mario, Jorge Jesus'la birlikte görev aldığı süreçte 9 gol ve 18 asist üretti.