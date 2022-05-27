Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Trabzonspor'un milli yıldız için devreye girdiği iddia edilirken, bu kez de Ozan Tufan'ın eski hocası Emre Belözoğlu'nun, transfer için pusuda olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:38
Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de bu sezonun başında 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiltere'nin Watford kiralanan Ozan Tufan, Ada'da beklenen performansı veremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Watford'un küme düşmesiyle 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyen Ozan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de iyi gitmemiş ve 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpte geri döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

MESUT İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALDI
Yeteri kadar süre alamadığı için Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal ile Mesut Özil'in de dahil olduğu bir tartışma yaşayan Ozan, 24 Mart'ta Mesut ile birlikte kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Sezonun son 2 aylık bölümünde takımdan ayrı çalışan ve Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasında yer almayan Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılırken, Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki oyuncuyu ezeli rakibine satmaya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

BAŞAKŞEHİR PUSUDA
Takvim'in haberine böre, sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya hazırlanan Ozan Tufan da kendisi için yeni bir kariyer planlaması yaparken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcu için pusuda olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Ozan Tufan'ı transfer listesine ekleyen Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'nun uygun şartların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini kulüp yetkililerine ilettiği belirtiliyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Belözoğlu'nun transfer edilmesini istediği Ozan için Başakşehir yönetiminin ise beklemede olduğu ve bir fırsat transferi olması halinde Fenerbahçe ile temasa geçileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Ozan Tufan'dan para kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli oyuncuyu bazı transferler için takasta kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Başakşehir'in transfer listesinde olan Ozan'ın hem eski hocası Emre Belözoğlu faktörü hem de İstanbul'da futbol hayatına devam etmek istediği için Turuncu-Lacivertli ekibe sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

TRABZONSPOR DA DEVREDE
Öte yandan Trabzonspor'un da Ozan'a talip olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Bordo mavili kulübün yetkililerinin, Ozan'a transfer mesajı gönderdiği dile getirildi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Ozan'a, "Bonservisini al, gel" denildiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Bununla beraber Trabzonspor yönetiminin, Ozan transferi için Fenerbahçe ile irtibat kurmayacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Milli futbolcu, şu sıralar kariyer planlaması için düşünmeye devam ediyor.

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