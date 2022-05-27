Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de bu sezonun başında 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiltere'nin Watford kiralanan Ozan Tufan, Ada'da beklenen performansı veremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.

Watford'un küme düşmesiyle 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyen Ozan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de iyi gitmemiş ve 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpte geri döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.