Fenerbahçeli Ozan Tufan için flaş Başakşehir transferi iddiası! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de bu sezonun başında 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiltere'nin Watford kiralanan Ozan Tufan, Ada'da beklenen performansı veremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.
Fenerbahçe'de bu sezonun başında 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İngiltere'nin Watford kiralanan Ozan Tufan, Ada'da beklenen performansı veremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.
Watford'un küme düşmesiyle 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyen Ozan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de iyi gitmemiş ve 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpte geri döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
MESUT İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALDI
Yeteri kadar süre alamadığı için Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal ile Mesut Özil'in de dahil olduğu bir tartışma yaşayan Ozan, 24 Mart'ta Mesut ile birlikte kadro dışı kalmıştı.
Sezonun son 2 aylık bölümünde takımdan ayrı çalışan ve Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasında yer almayan Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılırken, Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki oyuncuyu ezeli rakibine satmaya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.
BAŞAKŞEHİR PUSUDA
Takvim'in haberine böre, sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya hazırlanan Ozan Tufan da kendisi için yeni bir kariyer planlaması yaparken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcu için pusuda olduğu öğrenildi.
Ozan Tufan'ı transfer listesine ekleyen Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'nun uygun şartların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini kulüp yetkililerine ilettiği belirtiliyor.
Belözoğlu'nun transfer edilmesini istediği Ozan için Başakşehir yönetiminin ise beklemede olduğu ve bir fırsat transferi olması halinde Fenerbahçe ile temasa geçileceği ifade ediliyor.
Ozan Tufan'dan para kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi ise deneyimli oyuncuyu bazı transferler için takasta kullanmayı düşünüyor.
Başakşehir'in transfer listesinde olan Ozan'ın hem eski hocası Emre Belözoğlu faktörü hem de İstanbul'da futbol hayatına devam etmek istediği için Turuncu-Lacivertli ekibe sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Öte yandan Trabzonspor'un da Ozan'a talip olduğu iddia edilmişti.
Bordo mavili kulübün yetkililerinin, Ozan'a transfer mesajı gönderdiği dile getirildi.
Ozan'a, "Bonservisini al, gel" denildiği aktarıldı.
Bununla beraber Trabzonspor yönetiminin, Ozan transferi için Fenerbahçe ile irtibat kurmayacağı gelen bilgiler arasında.
Milli futbolcu, şu sıralar kariyer planlaması için düşünmeye devam ediyor.