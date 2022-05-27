Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından yalnızca 3 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min-Jea sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu.
Fenerbahçe'nin 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Vitor Pereira'nın Çin'de görev yaptığı dönemde beğenip ısrarla transferini istediği genç Koreli, şimdiden elit seviye stoperler arasında.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Kim Min Jae'nin takım içerisinde nasıl bir rolününün bulunduğunu şöyle özetliyordu: