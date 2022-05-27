Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Kazanacağımıza inandığı bir kadro 1 sene daha kalır. Müthiş bir profesyonel. Çok iyi bir stoper. Biz onu tutamayacağımızı bilerek almıştık ama inşallah bu sene tutabiliriz. Takım içerisinde bir oyuncu arkadaşımız onun için 'Herkes gitsin, o kalsın' diyor (gülerek). - Ali Koç

Kim Min-Jae'nin en iyi transferlerden biri olduğunu belirten Koç, "Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi Transfer, Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız." ifadelerini de kullanıyor.