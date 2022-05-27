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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Koreli yıldızı Kim Min-Jae'yi gönülsüz de olsa satmak zorunda kalabilir. Süper Lig'in son dönemlerinde ameliyat masasına yatan Kim Min-Jae, yaz transfer sezonunda askerlik görevini üstlenecek. Fenerbahçe, Kim'in askerlik macerası sonrası, riskli bir döneme giriş yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:58
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından yalnızca 3 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min-Jea sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Fenerbahçe'nin 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Vitor Pereira'nın Çin'de görev yaptığı dönemde beğenip ısrarla transferini istediği genç Koreli, şimdiden elit seviye stoperler arasında.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Kim Min Jae'nin takım içerisinde nasıl bir rolününün bulunduğunu şöyle özetliyordu:

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Kazanacağımıza inandığı bir kadro 1 sene daha kalır. Müthiş bir profesyonel. Çok iyi bir stoper. Biz onu tutamayacağımızı bilerek almıştık ama inşallah bu sene tutabiliriz. Takım içerisinde bir oyuncu arkadaşımız onun için 'Herkes gitsin, o kalsın' diyor (gülerek). - Ali Koç

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Kim Min-Jae'nin en iyi transferlerden biri olduğunu belirten Koç, "Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi Transfer, Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız." ifadelerini de kullanıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

ÖNCE KORE'DE ASKERLİK GÖREVİ

Fenerbahçe'nin yıldız savunma oyuncusu Kim Min-Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

23 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR! MİN-JAE'NİN ALTERNATİFLERİ DE BELLİ...

Hürriyet'in haberine göre Kim Min-Jae, Fenerbahçe 'de daha ilk sezonunda taraftarın sevgilisi olurken Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Yönetim, 24 yaşındaki savunmacıyı en az 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Fakat sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk (402 milyon TL) serbest kalma bedeli nedeniyle Koreli oyuncuyla her an yollar ayrılabilir. Bu noktada oyuncunun kararı da belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

İngiliz basınına göre Tottenham ve Everton, İtalyan medyasına göre ise Napoli bu rakamı ödemeye hazır. Sakatlığı sonrası tedavi için ülkesine giden ve halen burada bulunan Kim'in vereceği karar merakla bekleniyor. Güney Koreli stoper, Avrupa'dan gelen tekliflerden birinin kabul ederse, Fenerbahçe kadrodaki en önemli isimlerden birini kaybedecek, ancak kasasına 402 milyon TL gibi müthiş bir parayı koymuş olacak.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

YERİ NASIL DOLAR?

Fenerbahçe'nin Kim'in ayrılık ihtimaline karşılık yerini dolduracak isimler için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Bu noktada ön plana çıkan iki isim var.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Bunlardan biri, Portekiz'de Guimaraes ile çok iyi bir sezon geçiren Abdul Mumin. 23 yaşındaki stoper, ilk kez Gana Milli Takımı'ndan davet aldı. Diğer adayın ise Haret Ortega olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Toluca forması giyen 22 yaşındaki Meksikalı savunmacı, bir süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı. Yönetim iki oyuncuyu, yeni gelecek teknik adama sunacak ve alacağı yanıta göre harekete geçecek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

FENERBAHÇE 1 SEZON DAHA DEVAM EDİP SATMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin hedefi de en az 1 sezon daha Kim'i elde tutmak. Gelecek sezon özellikle şampiyonluk yarışında 25 yaşındaki futbolcu gibi kaliteli bir stoperin takımda olması isteniyor. Fenerbahçe'de mutlu olan ve takımın değişilmezi durumunda bulunan Kim, Dünya Kupası takımdan ayrılmak istemediği, bir sezon daha oynayıp sarı-lacivertli takıma veda etmek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve...

Koreli savunmacı bu sezon sarı lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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