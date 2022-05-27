FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.
Hoca arayışına nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.
Bu arada takımdaki transfer operasyonları da hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'nin forvet araması ve Jesus'un da takımın başına geçecek olması Portekiz basınını hareketlendirdi.
Record, Sporting'den ayrılacak 33 yaşındaki Cezayirli golcü için Al Hilal'in yanı sıra Fenerbahçe'nin devrede olduğunu ileri sürdü.
Jesus'un Sporting'den öğrencisi olan Slimani, ara transferde geldiği Sporting'de 9 lig maçına çıkıp, 4 gol attı.
Öte yandan Suudi Arabistan basınından Al-Wiam da Slimani'yle ilgili bir iddiayı sütunlarına taşıdı.
Gazete, Al-Hilal takımının Cezayirli futbolcu için resmi teklifte bulunduğunu yazdı.
ISLAM SLIMANI KİMDİR?
18 Haziran 1988 tarihinde Cezayir'de dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Cheraga altyapısında başladı.
2013 yılında Portekiz ekibi Sporting CP'ye transfer oldu.
Leicester City ve Newcastle United kariyerinin ardından 2018'de 1 sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydi.
Ardından Monaco'ya giden Slimani, Olympique Lyon macerası sonrası Sporting'e döndü.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 25 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 5 gol kaydetti.
Slimani'nin Sporting'le olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.