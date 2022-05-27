Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la görüşmeler devam ederken çeşitli transfer iddiaları da ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş olan Islam Slimani ismi gündeme geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:16
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Hoca arayışına nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Bu arada takımdaki transfer operasyonları da hız kesmeden sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Fenerbahçe'nin forvet araması ve Jesus'un da takımın başına geçecek olması Portekiz basınını hareketlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Record, Sporting'den ayrılacak 33 yaşındaki Cezayirli golcü için Al Hilal'in yanı sıra Fenerbahçe'nin devrede olduğunu ileri sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Jesus'un Sporting'den öğrencisi olan Slimani, ara transferde geldiği Sporting'de 9 lig maçına çıkıp, 4 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Öte yandan Suudi Arabistan basınından Al-Wiam da Slimani'yle ilgili bir iddiayı sütunlarına taşıdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Gazete, Al-Hilal takımının Cezayirli futbolcu için resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

ISLAM SLIMANI KİMDİR?

18 Haziran 1988 tarihinde Cezayir'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Profesyonel kariyerine Cheraga altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

2013 yılında Portekiz ekibi Sporting CP'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını yazdı! Fenerbahçe'de Islam Slimani sesleri

Leicester City ve Newcastle United kariyerinin ardından 2018'de 1 sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi için Zenit'ten açıklama geldi!
Kanarya transferde atağa geçti!
DGS geç başvuru tarihi ne zaman bitecek? 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 3 bin 546 personel alımı başvuruları başladı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi için Zenit'ten açıklama geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi için Zenit'ten açıklama geldi! 11:44
Portekiz basınından ses getirecek iddia! Dönüyor mu? Portekiz basınından ses getirecek iddia! Dönüyor mu? 11:16
NBA'de ilk finalist belli oldu! NBA'de ilk finalist belli oldu! 10:35
Fenerbahçe'de için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve... Fenerbahçe'de için zor transfer kararı! Askerliğini yapacak ve... 09:58
Pazarlıklar sürüyor! Fark 500 bin euro... Pazarlıklar sürüyor! Fark 500 bin euro... 09:32
Ismael'den flaş Kenan kararı! Ismael'den flaş Kenan kararı! 08:10
Daha Eski
Kanarya'dan sağ bek hamlesi! 2 aday var Kanarya'dan sağ bek hamlesi! 2 aday var 07:44
Rose'la görüştü Rose'la görüştü 06:30
Augustinsson yakın takipte Augustinsson yakın takipte 06:22
Kupanın sahibi Yiğidolar! Kupanın sahibi Yiğidolar! 01:44
Kupanın sahibi Yiğidolar! Kupanın sahibi Yiğidolar! 01:41
Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti 01:15