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Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Sözleşmesi biten Sosa'ya 'güle güle' diyen Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu da göndermeye çalışıyor. Brezilyalı ön libero için Botafogo devrede... Bu ortamda ön libero için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Dortmund'un Türk yıldızı Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Gelecek sezon takımın başında olması beklenen Jorge Jesus ise çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Camia Portekizli teknik adam için resmi açıklamanın yapılmasını heyecanla bekliyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Öte yandan Kanarya'da gözler bir yandan da transfer çevrildi.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Yönetim elini çabuk tutarak oluşan transfer fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Özellikle orta saha bölgesi için ciddi bir revizyona gidecek olan Kanarya'da, gündemdeki isim de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Sözleşmesi biten Sosa'ya 'güle güle' diyen Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu da göndermeye çalışıyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Brezilyalı ön libero için Botafogo devrede...

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Bu ortamda ön libero için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Sarı-lacivertlilerin, Dortmund'un Türk yıldızı Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Alman ekibinin, 2 yıl daha kontratı olan 28 yaşındaki yıldızı yeni sezonda düşünmediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Henüz resmi bir gelişme olmasa da Emre'nin adı bile taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Bayern, Liverpool ve Juventus gibi devlerde oynayan Can, Alman Milli Takımı'nda da 37 kez yer aldı.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Emre Can önlibero ve merkez orta sahanın yanısıra, stoperde de görev alabiliyor.

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