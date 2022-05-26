Fenerbahçe'den orta saha bombası! Gustavo'nun yerine geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı.
Gelecek sezon takımın başında olması beklenen Jorge Jesus ise çalışmalarını sürdürüyor.
Camia Portekizli teknik adam için resmi açıklamanın yapılmasını heyecanla bekliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı.
Gelecek sezon takımın başında olması beklenen Jorge Jesus ise çalışmalarını sürdürüyor.
Camia Portekizli teknik adam için resmi açıklamanın yapılmasını heyecanla bekliyor.
Öte yandan Kanarya'da gözler bir yandan da transfer çevrildi.
Yönetim elini çabuk tutarak oluşan transfer fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.
Özellikle orta saha bölgesi için ciddi bir revizyona gidecek olan Kanarya'da, gündemdeki isim de ortaya çıktı.
Sözleşmesi biten Sosa'ya 'güle güle' diyen Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu da göndermeye çalışıyor.
Brezilyalı ön libero için Botafogo devrede...
Bu ortamda ön libero için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Dortmund'un Türk yıldızı Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.
Alman ekibinin, 2 yıl daha kontratı olan 28 yaşındaki yıldızı yeni sezonda düşünmediği ifade ediliyor.
Henüz resmi bir gelişme olmasa da Emre'nin adı bile taraftarı heyecanlandırdı
Bayern, Liverpool ve Juventus gibi devlerde oynayan Can, Alman Milli Takımı'nda da 37 kez yer aldı.
28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
Emre Can önlibero ve merkez orta sahanın yanısıra, stoperde de görev alabiliyor.