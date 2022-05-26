FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde favori isim Portekizli teknik adam Jorge Jesus...
Bir yandan Jesus'la görüşmeler sürerken bir yandan da transfer planı çiziliyor.
Fenerbahçe'de daha önce de birçok kez kulübün gündemine gelen Marcelo'da flaş bir gelişme yaşandı.
The Day After'da yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu, geleceğiyle ilgili konuşurken kameralara yakalandı. İşte detaylar...
La Liga'nın son haftasında Real Betis'le karşılaşan Real Madrid'de Marcelo, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Bu sırada takım arkadaşı Lucas Vazquez'le muhabbet eden Marcelo'nun, "Kulüp sözleşmemi yenilemeyecek. Kahretsin, ben iyi bir örnektim" dediği bildirildi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Brezilyalı futbolcu, maç sonunda taraftarlara alkışlarla veda etmişti.
Marcelo Real Madrid formasını son kez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı giyebilir.
MARCELO KİMDİR?
12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.
Brezilyalı sol bek, tam 15 sezondur İspanyol devinin formasını terletiyor.
Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.
58 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli sol bek, 6 gol kaydetti.