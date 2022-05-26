Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bir dönem gündeminden düşmeyen Real Madrid'li sol bek Marcelo, takım arkadaşı Lucas Vazquez'e geleceğiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:09
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Sarı-lacivertlilerde favori isim Portekizli teknik adam Jorge Jesus...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Bir yandan Jesus'la görüşmeler sürerken bir yandan da transfer planı çiziliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Fenerbahçe'de daha önce de birçok kez kulübün gündemine gelen Marcelo'da flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

The Day After'da yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu, geleceğiyle ilgili konuşurken kameralara yakalandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

La Liga'nın son haftasında Real Betis'le karşılaşan Real Madrid'de Marcelo, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Bu sırada takım arkadaşı Lucas Vazquez'le muhabbet eden Marcelo'nun, "Kulüp sözleşmemi yenilemeyecek. Kahretsin, ben iyi bir örnektim" dediği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Brezilyalı futbolcu, maç sonunda taraftarlara alkışlarla veda etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Marcelo Real Madrid formasını son kez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı giyebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

MARCELO KİMDİR?

12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Brezilyalı sol bek, tam 15 sezondur İspanyol devinin formasını terletiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

58 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli sol bek, 6 gol kaydetti.

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