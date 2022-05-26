Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de tüm planlar bu hedef doğrultusunda yapılıyor. Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi. Santrfor mevkisine öncelik veren Kanarya, eksik bölgelere yapacağı 5 nokta atışı takviyeyle iddiasını konuşturacak. Öte yandan Jorge Jesus, yönetime sunduğu raporda mevcut kadrodan 12 oyuncunun takımda kalmasını istedi. İşte dev operasyonun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Fenerbahçe'de Ali Koç teknik direktörlük için "İsmail Kartal ile Jorge Jesus'tan birisi olacak" dese de Jesus'un göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Portekizli hocanın, ekibiyle hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

ŞAMPİYONLUK PLANI BELİRLENDİ!
İki aydır Fenerbahçe'nin tüm karşılaşmalarını takip eden 67 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk için planını yaptı...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

5 NOKTA ATIŞI TRANSFER!
5 nokta atışı takviye isteyen Jesus'un önceliği forvet transferi olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Liste başında Haris Seferovic yer alıyor; alternatifi ise Sörloth...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Portekiz basını, Seferovic'in Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye gitme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

10 milyon euro isteyen Benfica ile pazarlıklar sürüyor...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Norveçli golcü Sörloth ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte uzlaşıldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Bonservis için 12 milyon euro isteyen Leipzig'e ise Fenerbahçeli kurmayların 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ve yanıt beklediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Alman ekibinin kapıyı yüksekten açsa da istediği rakamı veren takım çıkmazsa indirim yapmaya razı olacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Sol bek için de Eren Elmalı için Kasımpaşa ile temasların yoğunlaştığı bilgisi var...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

5 transferden en az 2'sinin hazırlık kampın yetişmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

12 OYUNCU KALSIN!
Jesus'un mevcut kadrodan 12 oyuncunun ise takımda tutulmasını istediği belirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Bu isimler şöyle:
Altay

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Kim Min-Jae

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Ferdi

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Osayi

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Crespo

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Mert Hakan

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Zajc

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Diego Rossi

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

İrfan Can

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Serdar Aziz

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Arda Güler

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde büyük bomba! Gustavo'nun yerine geliyor
Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥Çılgın sayısal sonuçları belli oldu!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın gündemine sürpriz isim geldi! Rakipleri... Kartal'ın gündemine sürpriz isim geldi! Rakipleri... 07:46
Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor 00:42
Jesus startı verdi! listesinde 5 yıldız var! Jesus startı verdi! listesinde 5 yıldız var! 00:42
Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı 00:42
Avantaj Bandırma'yı deviren Eyüpspor'da! Avantaj Bandırma'yı deviren Eyüpspor'da! 00:42
Mesut'un menajerinden flaş açıklama! Mesut'un menajerinden flaş açıklama! 00:41
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrıldığını açıkladı! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrıldığını açıkladı! 00:41
İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası 00:41
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti 00:40
Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti 00:40
İstanbulspor final kapısını araladı! İstanbulspor final kapısını araladı! 00:40
Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! 00:40