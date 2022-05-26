FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 5 de yeni transfer var

Fenerbahçe'de Ali Koç teknik direktörlük için "İsmail Kartal ile Jorge Jesus'tan birisi olacak" dese de Jesus'un göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de Ali Koç teknik direktörlük için "İsmail Kartal ile Jorge Jesus'tan birisi olacak" dese de Jesus'un göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Portekizli hocanın, ekibiyle hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ŞAMPİYONLUK PLANI BELİRLENDİ!
İki aydır Fenerbahçe'nin tüm karşılaşmalarını takip eden 67 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk için planını yaptı...
5 NOKTA ATIŞI TRANSFER!
5 nokta atışı takviye isteyen Jesus'un önceliği forvet transferi olacak.
Liste başında Haris Seferovic yer alıyor; alternatifi ise Sörloth...
Portekiz basını, Seferovic'in Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye gitme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu.
10 milyon euro isteyen Benfica ile pazarlıklar sürüyor...
Norveçli golcü Sörloth ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte uzlaşıldığı belirtiliyor.
Bonservis için 12 milyon euro isteyen Leipzig'e ise Fenerbahçeli kurmayların 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ve yanıt beklediği ifade edildi.
Alman ekibinin kapıyı yüksekten açsa da istediği rakamı veren takım çıkmazsa indirim yapmaya razı olacağı düşünülüyor.
Sol bek için de Eren Elmalı için Kasımpaşa ile temasların yoğunlaştığı bilgisi var...
5 transferden en az 2'sinin hazırlık kampın yetişmesi hedefleniyor.
12 OYUNCU KALSIN!
Jesus'un mevcut kadrodan 12 oyuncunun ise takımda tutulmasını istediği belirlendi.
Bu isimler şöyle:
Altay
Kim Min-Jae
Serdar Dursun