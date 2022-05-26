Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de yapılacak transferler büyük önem taşıyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u resmi olarak açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, takıma direkt katkı sağlayacak yıldızlarla ilgileniyor. Bir süredir Kanarya'yı yakın takibe alan Jesus, izlenecek yol haritasını belirledi. Takımda kalmasını istediği isimleri yönetime bildiren deneyimli çalıştırıcı transferde ise şoku yaşadı. Jorge Jesus'un transfer gözdesinden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:21
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan Kanarya'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı yönetime raporunu sundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Jorge Jesus öncelikli olarak mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Eksik bölgeleri belirleyen Kanarya'da öncelik verilen mevkiler için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yüksek maaşı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun deneyimli oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Gustavo'da istekli olan Botafogo'nun transferde şartları zorlayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Jose Sosa'nın da gözden çıkarıldığı Kanarya'da orta saha mevkisine takviye zorunluluk taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Luiz Gustavo'u kadrosuna katmak isteyen Botafogo'nun, De La Cruz için de devreye girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Brezilya basınının haberine göre; Botafogo, Nicolas De La Cruz'un menajeri ile görüşmeler başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Aralık ayında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun bedelsiz ayrılmasını istemeyen River Plate yönetiminin transferde kolaylık sağlayabileceğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Botafogo'nun geçtiğimiz sezon De La Cruz'u kiralamak için uğraş verdiği ancak o dönem transferin gerçekleşmediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

River Plate'te 16 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Uruguaylı yıldız, on numara ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

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