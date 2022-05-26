FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan Kanarya'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan Kanarya'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
Bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı yönetime raporunu sundu.
Jorge Jesus öncelikli olarak mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulmasını istedi.
Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler de büyük önem taşıyor.
Eksik bölgeleri belirleyen Kanarya'da öncelik verilen mevkiler için düğmeye basıldı.
Yüksek maaşı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun deneyimli oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Gustavo'da istekli olan Botafogo'nun transferde şartları zorlayacağı kaydedildi.
Jose Sosa'nın da gözden çıkarıldığı Kanarya'da orta saha mevkisine takviye zorunluluk taşıyor.
Bu hedef doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de Uruguaylı yıldız De La Cruz ismi gündeme gelmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
DE LA CRUZ'DAN KÖTÜ HABER!
River Plate ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan De La Cruz'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Luiz Gustavo'u kadrosuna katmak isteyen Botafogo'nun, De La Cruz için de devreye girdiği öğrenildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Brezilya basınının haberine göre; Botafogo, Nicolas De La Cruz'un menajeri ile görüşmeler başladı.
Aralık ayında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun bedelsiz ayrılmasını istemeyen River Plate yönetiminin transferde kolaylık sağlayabileceğinin altı çizildi.
Botafogo'nun geçtiğimiz sezon De La Cruz'u kiralamak için uğraş verdiği ancak o dönem transferin gerçekleşmediği belirtildi.
River Plate'te 16 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha mevkisinde oynayan Uruguaylı yıldız, on numara ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Kariyerine Liverpool FC Montevideo'da başlayan De La Cruz, 2017 yılında River Plate'in yolunu tuttu.
De La Cruz, Uruguay Milli Takımı'nda 13 maçta görev aldı.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.