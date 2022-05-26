Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Artem Dzyuba ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın peşinde olduğu bilinen Artem Dzyuba hakkında, Kızılyıldız Genel Müdürü açıklamalarda bulunurken, menajer Yuri Belous da golcü futbolcunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:19
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Rus temsilcisi Zenit ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber transfer gözdelerinden biri olan Artem Dzyuba ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Zenit ile uzun süren yeni sözleşme çalışmalarından sonuç alamayan Dzyuba, yeni teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Rus golcü için önemli kulüplerin transfere dair nabız yokladığı biliniyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Dzyuba'nın transferine dair girişimlerde bulunacağı ifade edilen kulüpler, ilk etapta Kızılyıldız ve Fenerbahçe olmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

KIZILYILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe ile beraber Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ın ilgisinin olduğu bilinen Dzyuba'ya dair resmi açıklama geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Sırp ekibinin Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Dzyuba'nın transferine sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Terzic, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

"Kızılyıldız artık Artem Dzyuba ile ilgilenmiyor. Daha hızlı bir forvete ihtiyacımız var."

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Bununla beraber Rus menajer Yuri Belous da, Artem Dzyuba'nın transferine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Golcü futbolcu ile MLS'ten ilgi olduğu kaydedilirken, Çin'den de teklifin geldiği dile getirildi. İşte o sözler...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

"MLS'ten Dzyuba'ya bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Dzyuba, 2018 Dünya Kupası'nda Rus Milli Takımı'nın en önemli unsurlarından biriydi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

MLS onun için bir seçenek. Dubai'den de ilgilenenler var.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Bastian Schweinsteiger de kariyerinin sonlarından Chicago'ya gitmişti. 2.5 milyon euroya imza atabilir.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

ÇİN'DEN TEKLİF VAR
Dzyuba için Çin'den bir teklif olduğunu biliyorum.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Para konusunda, MLS ve Çin'den aynı rakamların geldiğini düşünüyorum. Nereye imza atacağını bilmiyorum."

DİĞER
Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan'ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...
Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!
Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Kayıp sezon! İstatistiklerde ilginç sonuç
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret
Şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 3 de yeni transfer var
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022
750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek?
Top Gun: Maverick'ten rekor açılış bekleniyor! Top Gun filmi hangi tarihte vizyona girecek? İşte detaylar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret 12:57
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları 12:39
Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? 12:25
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... 12:18
Odense - Midtjylland maçı saat kaçta? Odense - Midtjylland maçı saat kaçta? 12:05
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 11:28
Daha Eski
Kayıp sezon! İstatistiklerde ilginç sonuç Kayıp sezon! İstatistiklerde ilginç sonuç 11:04
Celtics seride öne geçti! Celtics seride öne geçti! 11:04
Vitesse - AZ Alkmaar maçı saat kaçta? Vitesse - AZ Alkmaar maçı saat kaçta? 11:01
Kayserisporlu taraftarlar İstanbul'a hareket etti! Kayserisporlu taraftarlar İstanbul'a hareket etti! 10:46
Auxerre - Saint-Etienne maçı saat kaçta? Auxerre - Saint-Etienne maçı saat kaçta? 10:41
Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu 10:21