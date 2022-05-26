Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Golcü futbolcu ile MLS'ten ilgi olduğu kaydedilirken, Çin'den de teklifin geldiği dile getirildi. İşte o sözler...

"MLS'ten Dzyuba'ya bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Dzyuba, 2018 Dünya Kupası'nda Rus Milli Takımı'nın en önemli unsurlarından biriydi.