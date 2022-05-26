Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Artem Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...

Rus temsilcisi Zenit ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber transfer gözdelerinden biri olan Artem Dzyuba ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Rus temsilcisi Zenit ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber transfer gözdelerinden biri olan Artem Dzyuba ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Zenit ile uzun süren yeni sözleşme çalışmalarından sonuç alamayan Dzyuba, yeni teklifleri değerlendirmeye almıştı.
Rus golcü için önemli kulüplerin transfere dair nabız yokladığı biliniyor.
Dzyuba'nın transferine dair girişimlerde bulunacağı ifade edilen kulüpler, ilk etapta Kızılyıldız ve Fenerbahçe olmuştu.
KIZILYILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe ile beraber Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ın ilgisinin olduğu bilinen Dzyuba'ya dair resmi açıklama geldi.
Sırp ekibinin Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Dzyuba'nın transferine sıcak bakmadıklarını ifade etti.
Terzic, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;
"Kızılyıldız artık Artem Dzyuba ile ilgilenmiyor. Daha hızlı bir forvete ihtiyacımız var."
Bununla beraber Rus menajer Yuri Belous da, Artem Dzyuba'nın transferine dair açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcu ile MLS'ten ilgi olduğu kaydedilirken, Çin'den de teklifin geldiği dile getirildi. İşte o sözler...
"MLS'ten Dzyuba'ya bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Dzyuba, 2018 Dünya Kupası'nda Rus Milli Takımı'nın en önemli unsurlarından biriydi.
MLS onun için bir seçenek. Dubai'den de ilgilenenler var.
Bastian Schweinsteiger de kariyerinin sonlarından Chicago'ya gitmişti. 2.5 milyon euroya imza atabilir.
ÇİN'DEN TEKLİF VAR
Dzyuba için Çin'den bir teklif olduğunu biliyorum.
Para konusunda, MLS ve Çin'den aynı rakamların geldiğini düşünüyorum. Nereye imza atacağını bilmiyorum."