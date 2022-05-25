FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Büyük umutlarla transfer edilen ancak Fenerabahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
Büyük umutlarla transfer edilen ancak Fenerabahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
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Daily Mirror'a konuşan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.
"FENERBAHÇE İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR"
Erkut Söğüt, sezonun ikinci yarısının önemli bölümünde sahalardan uzak kalan oyuncunun durumunu değerlendirdi, gelecek sezon takıma döneceğinden emin olduğunu söyledi:
"Mesut'un takıma dönmesini bekliyoruz ve olacak olan da odur.
Zaten başka türlüsü mümkün değil çünkü oyuncunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi var ve orada kalacak."
"FİKİR AYRILIKLARI OLMASI DOĞALDIR"
"Bazı oyuncularla teknik adam arasında tartışma vardı.
Ancak ben bu konuyu detaylı olarak bilmiyorum. Ne var ki zaten bu da hep olagelen bir şeydir.
Zaman zaman antrenörler ile oyuncular arasında fikir ayrılıklarının olması çok da olağandışı bir şey değildir."
"KARİYERİNİ TÜRKİYE'DE SONLANDIRMAK İSTİYOR"
"Bana kalırsa Mesut Özil kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istiyor.
Bence Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hala yapabilecek bir şeyleri var.
Mesut'un şu an ordan başka bir ülkeye gittiğini tahayyül edemiyorum.
Fenerbahçe'ye gitmeden önce böyle bir şey olabilirdi ama artık değil.
Tabii futbolda ne zaman ne olacağını da bilemezsiniz."
100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.
Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı.
Mesut Özil'in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.