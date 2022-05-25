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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. İsmail Krtal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği de taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına Mesut ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:03 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:01
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Büyük umutlarla transfer edilen ancak Fenerabahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Daily Mirror'a konuşan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

"FENERBAHÇE İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR"

Erkut Söğüt, sezonun ikinci yarısının önemli bölümünde sahalardan uzak kalan oyuncunun durumunu değerlendirdi, gelecek sezon takıma döneceğinden emin olduğunu söyledi:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

"Mesut'un takıma dönmesini bekliyoruz ve olacak olan da odur.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Zaten başka türlüsü mümkün değil çünkü oyuncunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi var ve orada kalacak."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

"FİKİR AYRILIKLARI OLMASI DOĞALDIR"

"Bazı oyuncularla teknik adam arasında tartışma vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Ancak ben bu konuyu detaylı olarak bilmiyorum. Ne var ki zaten bu da hep olagelen bir şeydir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Zaman zaman antrenörler ile oyuncular arasında fikir ayrılıklarının olması çok da olağandışı bir şey değildir."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

"KARİYERİNİ TÜRKİYE'DE SONLANDIRMAK İSTİYOR"

"Bana kalırsa Mesut Özil kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Bence Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hala yapabilecek bir şeyleri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Mesut'un şu an ordan başka bir ülkeye gittiğini tahayyül edemiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Fenerbahçe'ye gitmeden önce böyle bir şey olabilirdi ama artık değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Tabii futbolda ne zaman ne olacağını da bilemezsiniz."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Mesut Özil'in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.

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