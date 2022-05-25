FENERBAHÇE HABERİ: Komutan Mert Hakan Yandaş kalıyor!

Devre arasında Lille'den aldıkları Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun kalan CSKA Moskova, Türkiye pazarına açıklamayı düşünüyordu. Hedeflerinde de Mert Hakan Yandaş vardı. Rus ekibinin, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı da ifade ediliyordu. Ancak gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya'da bu teklif dikkate alınmadı. Yönetim usülen 'Komutan' lakaplı oyuncuya bu teklifi iletti. Ancak ne Fenerbahçe oyuncusunu satmak istiyor ne de Mert Hakan Yandaş kulüpten ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertli idareciler bu kararlarını CSKA Moskova'ya da ilettiler.



Mert Hakan Yandaş bu sezon hem Vitor Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın gözdelerinden oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa arenasında toplam 31 maça çıktı. Fileleri 2 defa sarsarken, 10 da asist yapmayı başardı.