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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ziyaret!

Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ziyaret etti. Ali Koç ve Bakan Nureddin Nebati forma ile poz verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ziyaret!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

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