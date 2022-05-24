Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

TİPİK BİR 6 NUMARA GEREKİYOR

Crespo, Zajc, Mert ve Arda rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.