Haberler Fenerbahçe Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transer harekatı başladı. Fenerbahçe'deki görev süresi sona eren İsmail Kartal, takımdan ayrılmadan önce hazırladığı transfer raporunu yönetime sunarken, 8 kişilik listede Galatasaraylı futbolcunun da yer alması dikkat çekti. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

İşte Sabah'ın haberine göre; Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

SANTRFOR ALINMASI ŞART

İsmail Kartal, Serdar Dursun'un yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurguladı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Bununla tecrübeli ve yıldız bir santrforun transfer edilmesi gerektiğini de anlattı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Sörloth için çalışmalar hızlandı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

TİPİK BİR 6 NUMARA GEREKİYOR

Crespo, Zajc, Mert ve Arda rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

ALTAY'A YEDEK KALECİ LAZIM

Kartal, Altay'ın sakatlanma ihtimaline karşılık ikinci kaleci, maça göre özellikle deplasmanlarda skor değiştirebilecek bir kanat oyuncusunun takviye edilmesinin doğru olacağını belirtti.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

FERDİ VE OSAYI'YE DİKKAT EDİLSİN

İsmail Kartal'ın, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in bek performanslarının altını çizerek bu bölgelere yapılacak takviyelerin, bu oyuncuların önünü kapatmamasına dikkat edilmesinin kritik olduğunu raporuna ekledi.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

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Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

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