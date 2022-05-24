Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı.
Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı.
Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.
İşte Sabah'ın haberine göre; Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…
SANTRFOR ALINMASI ŞART
İsmail Kartal, Serdar Dursun'un yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurguladı.
Bununla tecrübeli ve yıldız bir santrforun transfer edilmesi gerektiğini de anlattı.
Sörloth için çalışmalar hızlandı.
TİPİK BİR 6 NUMARA GEREKİYOR
Crespo, Zajc, Mert ve Arda rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.
Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.
ALTAY'A YEDEK KALECİ LAZIM
Kartal, Altay'ın sakatlanma ihtimaline karşılık ikinci kaleci, maça göre özellikle deplasmanlarda skor değiştirebilecek bir kanat oyuncusunun takviye edilmesinin doğru olacağını belirtti.
FERDİ VE OSAYI'YE DİKKAT EDİLSİN
İsmail Kartal'ın, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in bek performanslarının altını çizerek bu bölgelere yapılacak takviyelerin, bu oyuncuların önünü kapatmamasına dikkat edilmesinin kritik olduğunu raporuna ekledi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RADARINDAKİ İSİMLER
JACKSON MULEKA
ALEXANDER SÖRLOTH
VEDAT MURIQI