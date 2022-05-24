Stopaj desteği geri gelmeli

Yönetici İlker Dinçay, stopaj kanununun geri getirilmesini istedi. Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan F.Bahçeli boksörlerle gurur duyduklarını söyleyen Dinçay, "Bankalar ve diğerleri takım kurarken vergi avantajlarından yararlanırken biz hiçbir destek göremiyoruz. Devletimizden daha fazla destek gerekiyor. Stopaj kanununun tekrardan başlaması çok önemli" dedi.
Yöneticiİlker Dinçay, stopaj kanununun geri getirilmesini istedi. Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan F.Bahçeli boksörlerle gurur duyduklarını söyleyen Dinçay, "Bankalar ve diğerleri takım kurarken vergi avantajlarından yararlanırken biz hiçbir destek göremiyoruz. Devletimizden daha fazla destek gerekiyor. Stopaj kanununun tekrardan başlaması çok önemli" dedi.