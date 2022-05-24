RTL’den Mesut eleştirisi

AlmanRTL News, Mesut Özil'in durumunu haber yaptı... Yıldız oyuncunun, Arsenal'dekine benzer bir kaderi kurtarıcı olarak geldiği F.Bahçe'de de yaşadığı aktarıldı. Kanalda, "Mart'tan beri kadroda yok. Nedeni bilinmiyor. Oynasa da oynamasa da Özil için pek önemli değil. Zira yılda 6 milyon euro kazandığı söyleniyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin, 2 yıl daha kontratı olması nedeniyle Mesut'tan çabuk kurtulamayacağını iddia eden haberde, Jesus'un gelişinin Özil için yeni bir şans olabileceği de kaydedildi.