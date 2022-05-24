Haberler Fenerbahçe RTL’den Mesut eleştirisi

RTL’den Mesut eleştirisi

Alman RTL News, Mesut Özil'in durumunu haber yaptı... Yıldız oyuncunun, Arsenal'dekine benzer bir kaderi kurtarıcı olarak geldiği F.Bahçe'de de yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
RTL’den Mesut eleştirisi
Alman RTL News, Mesut Özil'in durumunu haber yaptı... Yıldız oyuncunun, Arsenal'dekine benzer bir kaderi kurtarıcı olarak geldiği F.Bahçe'de de yaşadığı aktarıldı. Kanalda, "Mart'tan beri kadroda yok. Nedeni bilinmiyor. Oynasa da oynamasa da Özil için pek önemli değil. Zira yılda 6 milyon euro kazandığı söyleniyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin, 2 yıl daha kontratı olması nedeniyle Mesut'tan çabuk kurtulamayacağını iddia eden haberde, Jesus'un gelişinin Özil için yeni bir şans olabileceği de kaydedildi.
DİĞER
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Cannes’a damga vurdu! Pınar Deniz, kıyafeti ve güzelliğiyle ilgi topladı!
Ekspres vurgun: Adliye çalışanlarının trenle Anadolu turu hayali suya düştü
İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!
Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de hedef belli! Ya Seferovic ya Sörloth
Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi 00:53
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." 00:49
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 00:49
Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! 00:48
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı 00:48
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... 00:48
Daha Eski
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... 00:48
Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... 00:47
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı 00:47
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... 00:46
Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! 00:46
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 00:46