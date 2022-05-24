Gözler yollarda

Sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesini heyecanla bekliyor... Gecikmenin nedeni olarak ise Portekizli hocanın, Benfica ile anlaşmasının resmi olarak 1 Haziran'da bitecek olması gösteriliyor...
Sarı-lacivertlitaraftarlar, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesini heyecanla bekliyor... Gecikmenin nedeni olarak ise Portekizli hocanın, Benfica ile anlaşmasının resmi olarak 1 Haziran'da bitecek olması gösteriliyor... Fenerbahçe ile Jesus'un prensip anlaşmasına vardığı, tecrübeli hocanın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sözleşmenin resmiyete döküleceği ifade edildi...