Emre Belözoğlu'dan Arda Güler sözleri! "Çok iddialı olacak ama..."

"Etrafında toplanacağımız bir tane ülkemiz var"
Emre Belözoğlu, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'u tebrik ederken, tepki gösteren gençlere tebrik etmesini bilmelerini belirtti.
Belözoğlu, "Her zaman hayatınızda hakkaniyetli olun, adil olun. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bir takım şampiyon olmuşsa onu sizin arkadaşınız da olabilir, taraftarı da olabilir, tebrik etmeyi bilin. Ben bir Fenerbahçeliyim. Bugün Galatasaray da, Beşiktaş da şampiyon olsa tebrik edeceğiz. Bizim etrafında toplanacağımız bir tane ülkemiz var."
"Hedefimiz ligde başa oynamak"
Gelecek sezonla ilgili Başakşehir'in hedefini açıklayan Belözoğlu, "Bizim hedefimiz bu ligde, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi başa oynamak. Onlarla baş etmek kolay değil. Hem oyuncu yapısı olarak, hem de camia olarak, yine de onlarla mücadele etmek için çalışacağız" dedi.