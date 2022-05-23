Haberler Fenerbahçe 2.’lik ödülü 28.5 milyon

2.’lik ödülü 28.5 milyon

Fenerbahçe, Süper Lig'de de önemli bir gelir elde etti. Sezonu 73 puanla tamamlayan sarı-lacivertliler, aldığı 21 galibiyet için 62.3 milyon TL, 10 beraberlikten de 14 milyon TL olmak üzere toplamda 76.3 milyon TL puan ödülü kazandı. Süper Ligi ikinci bitirdiği için ekstradan 28.5 milyon TL de performans primi hak etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
2.’lik ödülü 28.5 milyon

Fenerbahçe, Süper Lig'de de önemli bir gelir elde etti. Sezonu 73 puanla tamamlayan sarı-lacivertliler, aldığı 21 galibiyet için 62.3 milyon TL, 10 beraberlikten de 14 milyon TL olmak üzere toplamda 76.3 milyon TL puan ödülü kazandı. Süper Ligi ikinci bitirdiği için ekstradan 28.5 milyon TL de performans primi hak etti.

İŞTE ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun en çok gol atan takımı oldu. 38 maçta 73 kez rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, maç başına 1.92 gol ortalaması yakaladı. Kanarya adına sezonun diğer enleri ise şöyle; En golcü: Serdar Dursun (15 gol), Asist Kralı: Mert Hakan (9 asist), En çok süre alan: Min Jae (40 maç 3358').

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