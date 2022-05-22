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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de sezonun son haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 07:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ÇOK SIKILDIK

Öncelikle yıkılmış, yerle bir olmuş takımı alıp, ikinci yarının en çok kazanan, en çok gol atan ve en çok puan toplayanı yaptığı için İsmail Kartal'a teşekkür etmek gerek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Fenerbahçe'nin hocası olmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zor dönemde hatta herkesin köşe bucak kaçtığı bir dönemde elini taşın altına koyduğun için teşekkürler İsmail hoca...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yeni Malatyaspor maçını izlerken Türk hakemliği adına bir kez daha üzüldüm.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Herhangi bir anlamı olmayan gazozuna bir maçta dahi inanılmaz hatalar yapıyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Saha içerisinde aynı pozisyonlara farklı kararlar veriyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hele İrfan Can'a ceza sahası içinde yapılan bir hamle var ki inanın penaltının babası!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama hakem kafasını dönüp gitti! Yazık vallahi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler erkenden 10 kişi kalan rakibi karşısında çok rahat bir galibiyet aldı.

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