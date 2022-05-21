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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! Fenerbahçe'de devam edecek mi?

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci tamamladı ve Şampiyonlar Ligi elemeleri biletini kaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin bittiğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:38
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! Fenerbahçe'de devam edecek mi?

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Kartal, bundan sonrası için kararı yönetimin vereceğini dile getirdi.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: 5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim.

Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve taraftarımızın istediklerini verdik.

Camiamızın birleşmesi beni mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım.

Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun.

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