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Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı... İmza töreninde FB TV'ye konuşan Serdar, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Bundan sonra da sahada elimden gelenin fazlasını vereceğim. İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" dedi. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de, "Serdar Aziz bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız bir kardeşimiz. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber kazanacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı... İmza töreninde FB TV'ye konuşan Serdar, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Bundan sonra da sahada elimden gelenin fazlasını vereceğim. İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" dedi. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de, "Serdar Aziz bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız bir kardeşimiz. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber kazanacağız" diye konuştu.

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