Fenerbahçe'ye Afrika ve Mısır'dan 2 transfer iddiası!

İyi bir golcü ile sözleşmesi bitecek Jose Sosa'nın yerine orta sahaya yeni bir oyuncu arayan Kanarya için dün iki yeni iddia geldi... FootballNewsWestAfrica sitesi, sarı-lacivertli takımın, Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için Ukrayna kulübüyle el sıkıştığını belirtti. İstanbul ekibinin, 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı, beğenilmesi halinde oyuncunun bonservisinin de alınacağı aktarıldı. Açıklamanın çok yakında yapılacağı ileri sürüldü.



AFSHA ASİSTLERİYLE ÜNLÜ

Mısır basını ise Fenerbahçe'nin El Ahly forması giyen Mohamed Magdy Afsha için transfer teklifi yaptığını yazdı... Haberde, "Bir menajerlik şirketi, Mohamed Afsha'nın menajeriyle irtibata geçti. Bu şirket, Fenerbahçe'nin teklifini Afsha'ya sundu" ifadesi kullanıldı. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu dile getirilirken, Afsha'nın da ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi... On numara, sol kanat, sağ kanat, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen Afsha etkili pasları ve asistleriyle dikkat çekiyor. Gol katkısı da yapabiliyor.







SAKATLIĞI GEÇTİ

12 Ocak 2001'de Burkina Faso'da dünyaya gelen Traore, 1.83 boyunda ve santrfor mevkiinde oynuyor. Bu sezonun başında ciddi bir diz sakatlığı yaşadı ancak yeni sezona hazır olacağı ifade edildi. Shakhtar ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Lassina, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.



Mısır Milli Takımı'nda 18 kez oynayıp 5 gol atan Afsha, Al Ahly'de ise 123 maçta 25 gol+28 asistlik performans sergiledi.