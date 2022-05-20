Haberler Fenerbahçe 'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli yönetim yapılan pazarlıklarda deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladı. Portekiz basını, yaşanan gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. İşte Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasındaki anlaşmanın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:18
'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de yeni sezonun planlanmasına adına hareketli saatler yaşanıyor.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

İsmail Kartal ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Tecrübeli teknik adamda flaş bir gelişme yaşandı.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

A Spor.com.tr'den Bora Salgın'ın A Bola'dan derlediği habere göre sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la her konuda anlaşmaya vardı.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Portekiz basınına yansıyan habere göre tecrübeli teknik adamla resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyor.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Haberde sarı-lacivertlilerin Süper Ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti aldıktan sonra Jorge Jesus için resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Ayrıca tecrübeli teknik adamla yapılan sözleşmenin detayları da belli oldu.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Jorge Jesus ile sarı-lacivertli yöneticilerin yaptığı görüşmede tecrübeli çalıştırıcının 1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

67 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek hafta içerisinde İstanbul'a gelecek.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı.

'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

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