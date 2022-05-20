'Jorge Jesus Fenerbahçe'de!' İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de yeni sezonun planlanmasına adına hareketli saatler yaşanıyor.
İsmail Kartal ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı.
Tecrübeli teknik adamda flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlanmasına adına hareketli saatler yaşanıyor.
İsmail Kartal ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı.
Tecrübeli teknik adamda flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor.com.tr'den Bora Salgın'ın A Bola'dan derlediği habere göre sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la her konuda anlaşmaya vardı.
Portekiz basınına yansıyan habere göre tecrübeli teknik adamla resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyor.
Haberde sarı-lacivertlilerin Süper Ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti aldıktan sonra Jorge Jesus için resmi açıklama yapacağı ifade edildi.
Ayrıca tecrübeli teknik adamla yapılan sözleşmenin detayları da belli oldu.
Jorge Jesus ile sarı-lacivertli yöneticilerin yaptığı görüşmede tecrübeli çalıştırıcının 1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi.
67 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek hafta içerisinde İstanbul'a gelecek.
Ayrıca haberde Jorge Jesus'un Süper Lig'in bitmesini beklediği ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesini istediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, Yeni Malatyaspor maçında 1 puan alması halinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini garantileyecek.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçının ardından Jorge Jesus'u resmen açıklanması bekleniyor.
JORGE JESUS KİMDİR?
Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.
Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı.
Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.
Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.