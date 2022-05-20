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FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performansa imza atan Miguel Crespo'nun talipleri de artmaya başladı. İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti. Portekiz basını yıldız futbolcunun satışından eski takımı Estoril'in pay alacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 18:08
FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Portekiz basını, genç yıldızın transferi konusunda yaşanan gelişmelerin sadece Fenerbahçe değil Estoril kulübü tarafından da çok yakından takip edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Bunun nedeni ise Portekizli futbolcunun transferi sırasında Fenerbahçe ve Estoril arasında yapılan anlaşma...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

O Jogo'nun iddiasına göre Estoril kulübü, Crespo'nun bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Bu durumda Atletico Madrid iddia edildiği gibi Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif yapar ve kulüpler anlaşma sağlarsa, bu paranın 3 milyon Euro'su Estoril'in kasasını girecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Portekiz'de Feirense altyapısında yetişen Miguel Crespo ardından Neves FC, Merelinense ve Braga'nın B takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

2019'da Estoril'e transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

olculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

25 yaşındaki Crespo, bu sezon sarı-lacivertli ekiple toplamda 29 maça çıktı ve 3 gol 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam ismi Miguel Crespo da Silva olan yıldız futbolcu 2021 sezonun başından bu yana Fenerbahçe formasıyla mücadele ediyor. Futbol hayatına

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Escola Lucianotakımının altyapısında 2005 yılında başlamıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Lyon, Fransa'da dünyaya gelen Miguel Crespo aslen Portekizlidir. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 90+4'te galibiyet golünü atarak gündem olan 25 yaşındaki Crespo, 11 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Uzun boylu futbolculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.

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