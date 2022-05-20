FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo için bomba iddia!

Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Miguel Crespo konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Miguel Crespo konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Portekizli yıldız için 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığını belirtilmişti.
Bugün Portekiz'den Miguel Crespo ile ilgili önemli bir haber geldi.
Portekiz basını, genç yıldızın transferi konusunda yaşanan gelişmelerin sadece Fenerbahçe değil Estoril kulübü tarafından da çok yakından takip edildiğini duyurdu.
Bunun nedeni ise Portekizli futbolcunun transferi sırasında Fenerbahçe ve Estoril arasında yapılan anlaşma...
O Jogo'nun iddiasına göre Estoril kulübü, Crespo'nun bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip.
Bu durumda Atletico Madrid iddia edildiği gibi Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif yapar ve kulüpler anlaşma sağlarsa, bu paranın 3 milyon Euro'su Estoril'in kasasını girecek.
Portekiz'de Feirense altyapısında yetişen Miguel Crespo ardından Neves FC, Merelinense ve Braga'nın B takımlarında forma giydi.
2019'da Estoril'e transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.
Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
olculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.
25 yaşındaki Crespo, bu sezon sarı-lacivertli ekiple toplamda 29 maça çıktı ve 3 gol 3 asistle oynadı.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Tam ismi Miguel Crespo da Silva olan yıldız futbolcu 2021 sezonun başından bu yana Fenerbahçe formasıyla mücadele ediyor. Futbol hayatına
Escola Lucianotakımının altyapısında 2005 yılında başlamıştır.
Lyon, Fransa'da dünyaya gelen Miguel Crespo aslen Portekizlidir. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 90+4'te galibiyet golünü atarak gündem olan 25 yaşındaki Crespo, 11 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Uzun boylu futbolculardan biri olan Crespo, 1,85 metredir. Sarı-lacivert formayla sahalara çıkan Miguel Crespo, orta saha oyuncusudur.