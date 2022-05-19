TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
💥KANARYA'DAN YENİ SEZON BOMBALARI! 3 İSİM BİRDEN💣
Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Ali Koç'un başkanlığı sonrası yetenekli ve genç oyunculara ilgisi artan Fenerbahçe'nin radarına aldığı son isim; Williot Swedberg...
👉F.BAHÇE'YE 18'LİK YILDIZ! ⚽
AZ Alkmaar'ın scout şefi Artur Numan, 18 yaşındaki yıldız adayını Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı.