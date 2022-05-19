Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Teknik direktör konusunun henüz netlik kazanmadığı Fenerbahçe'de buna rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Son dönemde genç oyunculara verdiği önemle dikkat çeken sarı-lacivertliler, sürpriz bir genç ismi daha gündemine aldı. Fenerbahçe'nin Hammarby forması giyen ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen 18 yaşındaki Williot Swedberg'in peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Numan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

"Swedberg'i herkes izliyor. Hafta sonu İsveç'te Hammarby'nin maçındaydım.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Benimle beraber Fenerbahçe, City ve Liverpool'un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Daha fazlası olduğuna da eminim"

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha, ligde bu sezon 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Swedberg bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Swedberg'in geleceğinin çok parlak olduğu dile getiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Fenerbahçe, erken davranarak uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

BRAHIC'LE ANLAŞILMIŞTI

Kanarya bilindiği üzere son olarak forvet Ensar Brahic ile anlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Sırbistan'ın Partizan takımı altyapısından transfer edilen 17 yaşındaki Brahic, bu sezon Teleoptik takımında kiralık olarak oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Brahic, Teleoptik formasıyla 16 maçta 5 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - 18'lik genç Viking'e Fenerbahçe kancası! Williot Swedberg...

Fenerbahçe yönetimi tarafından İstanbul'a getirilen Brahic, hafta sonu altyapı maçını tribünden takip etti.

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