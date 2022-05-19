Mesut 2 yıl daha burada

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız ismin 2 yıl daha F.Bahçe'de oynayacağını açıkladı. Radyospor'a konuşan Söğüt, "Mesut Özil, F.Bahçe'ye uzun vadeli geldi. Değişen bir şey yok. Meksika'da bir kulüpte hissesi var. Ama futbolcu olarak gitmeyi düşünmüyor.
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız ismin 2 yıl daha F.Bahçe'de oynayacağını açıkladı. Radyospor'a konuşan Söğüt, "Mesut Özil, F.Bahçe'ye uzun vadeli geldi. Değişen bir şey yok. Meksika'da bir kulüpte hissesi var. Ama futbolcu olarak gitmeyi düşünmüyor. MLS'den de daha önce 2 takım istemişti ama F.Bahçe'yi seçti. Mesut 2 sene daha F.Bahçe'de oynayacak. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır." dedi.