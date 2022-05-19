FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Son haftada büyük bir mucize olmazsa ligdeki yerini koruyacak olan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, performansıyla çıkış gösterdi ve yaptığı asistlerle galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.
27 yaşındaki futbolcunun artan performansı sonrası talipler de gelmeye başladı.
Her geçen hafta grafiğini yukarı taşıyan Mert Hakan Yandaş, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Başarılı orta saha oyuncusuna son olarak Rus ekibi CSKA kanca attı.
CSKA yönetimi, 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Mert Hakan için bütçesini belirledi.
Rus ekibinin yetkililerinin Fenerbahçe yönetimiyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.
CSKA'nın Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor.
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili Milliyet'e flaş açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan'ın menajeri transfer iddialarıyla ilgili olarak çok net ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı. Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var."
"Mert Hakan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Transfer için karar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimindir."
"Mert'in şuanki düşüncesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı çalışmalarını sürdürüyor.
Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü Fenerbahçe'ye transfer olurken büyük özveride bulunan başkan Ali Koç'tu."
Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş, asistleriyle ön plana çıktı.
Takım arkadaşlarının gol atmasını kolaylaştıran 27 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 8 asistle dikkat çekti.
Mert Hakan Yandaş, A Milli Futbol Takımı'nda 1 maçta görev yapabildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile karşılaştığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan, 58 dakika oyunda kaldı.
Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri 2.30 milyon euro olarak gösteriliyor.