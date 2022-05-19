Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla asistleriyle ön plana çıkan Mert Hakan Yandaş, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. 27 yaşındaki futbolcu için Rus ekibi CSKA'nın devreye girdiği ve 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Yükselen grafiği sonrası talipleri artan Mert Hakan'ın menajeri transferle ilgili net konuştu. Başarılı futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:56
FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Son haftada büyük bir mucize olmazsa ligdeki yerini koruyacak olan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, performansıyla çıkış gösterdi ve yaptığı asistlerle galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

27 yaşındaki futbolcunun artan performansı sonrası talipler de gelmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Her geçen hafta grafiğini yukarı taşıyan Mert Hakan Yandaş, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Başarılı orta saha oyuncusuna son olarak Rus ekibi CSKA kanca attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

CSKA yönetimi, 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Mert Hakan için bütçesini belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Rus ekibinin yetkililerinin Fenerbahçe yönetimiyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

CSKA'nın Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili Milliyet'e flaş açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Mert Hakan'ın menajeri transfer iddialarıyla ilgili olarak çok net ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

"Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı. Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var."

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

"Mert Hakan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Transfer için karar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimindir."

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

"Mert'in şuanki düşüncesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü Fenerbahçe'ye transfer olurken büyük özveride bulunan başkan Ali Koç'tu."

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş, asistleriyle ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Takım arkadaşlarının gol atmasını kolaylaştıran 27 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 8 asistle dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Mert Hakan Yandaş, A Milli Futbol Takımı'nda 1 maçta görev yapabildi.

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