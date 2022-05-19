FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer sözleri!

Mert Hakan 'ın menajeri transfer iddialarıyla ilgili olarak çok net ifadeler kullandı.

"Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı. Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var."