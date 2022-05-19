En kötü sezonum!

Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha, F.Bahçe'de umduğunu bulamadı. Ligde 4 gol atabilen ve kulübeye hapsolan Alman forvetin, çevresine, "F.Bahçe'de bildiğimi unuttum. Kariyerimin en kötü sezonu" dediği ileri sürüldü.
Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha, F.Bahçe'de umduğunu bulamadı. Ligde 4 gol atabilen ve kulübeye hapsolan Alman forvetin, çevresine, "F.Bahçe'de bildiğimi unuttum. Kariyerimin en kötü sezonu" dediği ileri sürüldü. 3 yıl daha kontratı olan 24 yaşındaki Berisha'nın teklif gelirse gönderilmesi bekleniyor.