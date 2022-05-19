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Allahyar geri dönüyor!

Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası devre arasında İngiliz ekibine kiralanan İranlı oyuncu, Championship'te görev aldığı 12 maçta 1 gol atabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Allahyar geri dönüyor!
Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası devre arasında İngiliz ekibine kiralanan İranlı oyuncu, Championship'te görev aldığı 12 maçta 1 gol atabildi. Hull'un düşük performansı sonrası 20 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaktan vazgeçtiği ifade ediliyor.
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