Allahyar geri dönüyor!

Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası devre arasında İngiliz ekibine kiralanan İranlı oyuncu, Championship'te görev aldığı 12 maçta 1 gol atabildi.
HullCity, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası devre arasında İngiliz ekibine kiralanan İranlı oyuncu, Championship'te görev aldığı 12 maçta 1 gol atabildi. Hull'un düşük performansı sonrası 20 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaktan vazgeçtiği ifade ediliyor.