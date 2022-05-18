Kadıköy’de gençlik derbisi

19 Yaş Altı Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen F.Bahçe-G.Saray mücadelesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün oynanacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın biletleri Fenerium ve Maraton Alt tribünleri için 10 lira, 1907 Tribünü için 500 liradan satışa sunulmuştu. Hatıra biletler ise 5 liradan satılıyordu. Kadıköy tribünlerinin büyük bölümünün dolmasının beklendiği karşılaşmanın bilet hasılat geliri Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne aktarılacak. Galatasaray'ın 76 puanla lider olduğu ligde, Fenerbahçe, 66 puanla 4. sırada yer alıyor.