Jesus’ta karar zamanı

Yılan hikayesine dönen Jorge Jesus'ta düğüm çözülüyor... Daha önce birçok kez bir araya gelen tecrübeli menajer ve sarı-lacivertli yönetim, son görüşmeyi Portekiz'de 1-2 gün içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ali Koç'un düşüncelerinden etkilenen ve Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak baksa da kararını henüz vermeyen Portekizli menajere son teklif sunulacak. 67 yaşındaki teknik adam, önerilen koşulları kabul etmesi halinde İstanbul'a davet edilecek. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Jorge Jesus sarı-lacivertli ekibin yeni teknik adamı olacak.