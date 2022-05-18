FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

Genele bakacak olursak, futbolumuzda birçok "Ceyar" var fakat herkes "Bobby" takliti yapıyor. Federasyonumuzun başkanlık makamı boşta, yayıncı kuruluş krizi kansere dönmüş durumda, cepte para yok; olağan şüphelilere dayanarak net söylüyorum, taraftar isyanda. Günah keçileri ise sadece hakemler.

Peki "ben bu gemiden inerim" diyen kaç kişi var? Bunu yanınızdakine de mutlaka sorun derim. Unutmadan söyleyeyim; bir de "spor yasası" çıktı. Terazinin ayarı iyice bozuldu. Bunları düşününce aklıma meşhur tilki fıkrası geliyor. Tilkiye; "seni tavuk çiftliğine bekçi yapalım. Ne kadar maaş istersin?"demişler. Tilki; "para pul istemem. Ben dava adamıyım" demiş. Anlayacağınız bu zihniyetteki dava adamlarını yıllarca gördük. "Kaderde borazancıları uzaklaştırıp, biraz da şairleri dinlemek varmış" diyelim. Herkese hayırlı işler…