Haberler Fenerbahçe Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Son dakika spor haberi: Sağ bek mevkisine geçmesinin ardından performansıyla patlama yapan Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Hücuma verdiği katkıyla sivrilen Nijeryalı futbolcu transferde Avrupa ekiplerinin de radarına girdi. 24 yaşındaki futbolcuya 3 takımın talip olduğu ve sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe yönetimiyle pazarlıkların başlayacağı ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Osayi'nin peşindeki kulüpler... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 16:50
BURAK ŞENTÜRK
Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Gözden çıkarılan oyuncularla birer birer vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde, kasaya bonservis girdisi sağlayacak transferlere de onay verilecek.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Birçok oyuncusuna ilgi bulunan Kanarya'da transferin son gözdesi Osayi Samuel oldu.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Bright Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni topladı.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Genç futbolcu özellikle sağ beke geçtiği maçlarda hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Nijeryalı oyuncu yükselen grafiğiyle birlikte Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

İNGİLTERE PREMIER LİG'DEN 3 TALİP!
Hızı ve dinamik futboluyla parmak ısırtan Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig'den 3 talip çıktı.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Football Insider'a göre, West Ham, Southampton ve Brentford, 24 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Sezonun sona ermesinin ardından 3 kulübün de Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçeceği kaydedildi.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Her iki kanatta da çok sayıda pozisyonda oynayan Osayi Samuel, yönlülüğünü ispatladı.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Son haftalarda sağ beke evrilen Osayi Samuel, takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Bu sezon Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Kariyerine İngiltere'nin Blackpool takımında başlayan Osayi, 2017 yılında QPR'nin yolunu tuttu.

Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Burada gösterdiği performansla sivrilen başarılı oyuncu, Ocak 2021'de Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de rekor satış! Kasa doldu
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jesus detayı
WhatsApp'tan önemli yenilik!
📅19 MAYIS SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de rekor satış! Kasa doldu Fenerbahçe'de rekor satış! Kasa doldu 17:02
Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip 16:50
Beşiktaşlı Nkoudou'ya Dünya Kupası müjdesi! Beşiktaşlı Nkoudou'ya Dünya Kupası müjdesi! 16:49
F.Bahçe Jesus ile görüşecek! İşte tarihi F.Bahçe Jesus ile görüşecek! İşte tarihi 16:09
Gençlik aşısı! Kartal'dan 19'luk yıldıza kanca Gençlik aşısı! Kartal'dan 19'luk yıldıza kanca 16:01
Başakşehir ve F.Bahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı! Başakşehir ve F.Bahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı! 15:56
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak 15:15
Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı 15:12
Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında 15:07
Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu! Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu! 14:50
F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor 14:16
Ay-yıldızlıların Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu! Ay-yıldızlıların Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu! 13:38