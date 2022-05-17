Yeni adresi belli oluyor! Osayi Samuel'e 3 talip

Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Gözden çıkarılan oyuncularla birer birer vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde, kasaya bonservis girdisi sağlayacak transferlere de onay verilecek.
Birçok oyuncusuna ilgi bulunan Kanarya'da transferin son gözdesi Osayi Samuel oldu.
Bright Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni topladı.
Genç futbolcu özellikle sağ beke geçtiği maçlarda hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti.
Nijeryalı oyuncu yükselen grafiğiyle birlikte Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
İNGİLTERE PREMIER LİG'DEN 3 TALİP!
Hızı ve dinamik futboluyla parmak ısırtan Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig'den 3 talip çıktı.
Football Insider'a göre, West Ham, Southampton ve Brentford, 24 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmaya çalışıyor.
Sezonun sona ermesinin ardından 3 kulübün de Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçeceği kaydedildi.
Her iki kanatta da çok sayıda pozisyonda oynayan Osayi Samuel, yönlülüğünü ispatladı.
Son haftalarda sağ beke evrilen Osayi Samuel, takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.
Bu sezon Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Kariyerine İngiltere'nin Blackpool takımında başlayan Osayi, 2017 yılında QPR'nin yolunu tuttu.
Burada gösterdiği performansla sivrilen başarılı oyuncu, Ocak 2021'de Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldı.
Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.