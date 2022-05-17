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Sangare kapattı!

Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli bekin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Sangare kapattı!
Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli bekin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği bildirildi. Tedavisine başlanan Sangare sezonu kapatırken, yeniden idmanlara başlamasının en az bir ayı bulması bekleniyor.
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