Sangare kapattı!

Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli bekin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği bildirildi.
Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli bekin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği bildirildi. Tedavisine başlanan Sangare sezonu kapatırken, yeniden idmanlara başlamasının en az bir ayı bulması bekleniyor.