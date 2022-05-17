Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan yıkan yıkan haber! Flamengo'nun o temsilcisi görüşmelere başlıyor

Tecrübeli teknik adamın eski kulübü olan Flamengo'da da, adeta kazan kaldırıldı. Alınan kötü sonuçlar sonrası Flamengo'nun düşme hattına kadar gerilemesi, taraftarın isyan etmesine sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA TAG AÇTILAR

Öyle ki Flamengo taraftarı, Jorge Jesus'un yeniden hocaları olması için sosyal medya hesabından tag açtı. Brezilya kamuoyu, Jesus'u tekrar getirmek için var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar Flamengo cephesinde herhangi bir bilgi aktarılmasa da, Paulo Sousa'nın sonu yakın gibi görünüyor.