Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan yıkan yıkan haber! Flamengo'nun o temsilcisi görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe'de uzun zamandır gündemin 1 numaralı maddesi olan Jorge Jesus ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de uzun zamandır gündemin 1 numaralı maddesi olan Jorge Jesus ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile yolların ayrılacak olmasının ardından A takımın başına Jorge Jesus'u getirmeyi planlıyordu.
Jesus, Brezilya basınına yaptığı konuşmada "20 Mayıs'a kadar karar vereceğim" dese de, kararınını Haziran ayının başına ertelemişti.
Tecrübeli teknik adamın eski kulübü olan Flamengo'da da, adeta kazan kaldırıldı. Alınan kötü sonuçlar sonrası Flamengo'nun düşme hattına kadar gerilemesi, taraftarın isyan etmesine sebep oldu.
SOSYAL MEDYADA TAG AÇTILAR
Öyle ki Flamengo taraftarı, Jorge Jesus'un yeniden hocaları olması için sosyal medya hesabından tag açtı. Brezilya kamuoyu, Jesus'u tekrar getirmek için var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar Flamengo cephesinde herhangi bir bilgi aktarılmasa da, Paulo Sousa'nın sonu yakın gibi görünüyor.
VE BREZİLYA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER GELDİ
Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo, Jorge Jesus için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Hatta Flamengo'nun, Jesus'a yapacağı teklifin detayları ve Jesus ile iletişime geçecek menajer dahi belli oldu. İşte Brezilya basınında geçen o haberin ayrıntıları...
"Flamengo, Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor. Brezilya kulübünün yönetiminde, Jesus'un geri dönmesini isteyen bir hareketlilik var. Ancak Flamengo'nun, Jesus'u getirmek için bazı engelleri aşması gerekiyor.
Flamengo'nun futbol pazarındaki en büyük ortağı olan menajer Giuliano Bertolucci, Jesus ile pazarlık masasına oturmak için yönetimden ve Jesus'un transferiyle ilgilenen ekipten izin aldı.
TEKLİF 2 YILLIK, FUTBOLUN ANAHTARI JESUS'A!
Flamengo, Jorge Jesus ile 2 yıllık anlaşma yapmayı umuyor. İlk başta Flamengo, Jesus'a teknik direktörlük pozisyonunu teklif etmeyi planlıyor. Buradaki asıl proje, Jesus'un tüm futbol yapılanmasının başına getirilmesi. Altyapıdan itibaren her şey, Jesus'a bırakılacak.
Jesus ayrıca, ekibindeki dahil olmak üzere 8 kişiyle beraber Flamengo'ya gelecek. Bu hamle ile beraber Flamengo yönetimi, tüm eleştirilere nokta koymayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un ekibi şu isimlerden oluşuyor; Joao de Deus, Oliveira, Mario Monteiro, Marcio Sampaio, Rodrigo Araujo, Gil Henriques, Evandro Mota.
FLAMENGO NASIL JESUS'U GETİRECEK?
Bu sorunun cevabı, Paulo Sousa'nın ayrılığının çok ötesinde. Flamengo'nun Sousa'yı elden çıkarması için, yüksek bir tazminat ödemesi gerekiyor. Bununla beraber Flamengo, 2022 sezonu için planladığı maaş tablosunun üstüne çıkmamak istiyor.
JESUS'UN PARASI TOSTES'TEN!
Ekonomik konuları, Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in yönetim kurulundaki kilit bir yönetici bitirecek. Başkan yardımcılarından ve finans konularıyla ilgilenen Rodrigo Tostes devreye girecek. Domenec Torrent ve Rogerio Ceni'nin ayrılıklarında da tazminatı kendisi ödemişti.
JESUS'UN MAAŞI BELLİ OLDU
Öte yandan Jesus sezon başına 5 milyon euro istyor ancak bu rakam, Flamengo'nun kendisi için belirlediği rakamın çok üstünde. Tostes, Jorge Jesus'un hukuk departmanıyla bu konuya dair de görüşmeler gerçekleştirecek. Öte yandan Tostes, Jesus'un temsilcileriyle de görüşme halinde.
SOUSA'NIN AYRILIĞI AN MESELESİ
Teknik direktör Paulo Sousa'nın ayrılığı an mesleesi. Flamengo, Copa Libertodores'te oynayacağı Universidad Católica karşısında alınacak kötü bir sonuç sonrasu Sousa ile yollarını ayıracak.